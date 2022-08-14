Sivas’ta Bugün Hava Nasıl? Sivas Hava Durumu
Sivas hava nasıl? Sivas hafta sonu hava nasıl olacak? Sivas 15 günlük hava durumu nedir? İç Anadolu Bölgesi’nin gözde illerinden Sivas hakkında en çok araştırılan konular arasında Sivas hava durumu yer almakta. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-14 09:05:39
Sivas Hava Durumu 7 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
14 Ağu Paz
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
31°
|
18°
|
15 Ağu Pzt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
34°
|
19°
|
16 Ağu Sal
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
32°
|
19°
|
17 Ağu Çar
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 0
|
33°
|
19°
|
18 Ağu Per
|
Hava oldukça açık
|
Yağış Oranı 1
|
32°
|
18°
|
19 Ağu Cum
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 0
|
29°
|
17°
|
20 Ağu Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
31°
|
16°
Sivas Hava Durumu 15 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
14 Ağu Paz
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
31°
|
18°
|
15 Ağu Pzt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
34°
|
19°
|
16 Ağu Sal
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
32°
|
19°
|
17 Ağu Çar
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 0
|
33°
|
19°
|
18 Ağu Per
|
Hava oldukça açık
|
Yağış Oranı 1
|
32°
|
18°
|
19 Ağu Cum
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 0
|
29°
|
17°
|
20 Ağu Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
31°
|
16°
|
21 Ağu Paz
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 2
|
30°
|
16°
|
22 Ağu Pzt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
29°
|
16°
|
23 Ağu Sal
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 0
|
31°
|
15°
|
24 Ağu Çar
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
30°
|
14°
|
25 Ağu Per
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
30°
|
15°
|
26 Ağu Cum
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 1
|
29°
|
14°
|
27 Ağu Cmt
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 10
|
30°
|
13°
|
28 Ağu Paz
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 20
|
30°
|
13°
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