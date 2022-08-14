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Sivas’ta Bugün Hava Nasıl? Sivas Hava Durumu

Sivas hava nasıl? Sivas hafta sonu hava nasıl olacak? Sivas 15 günlük hava durumu nedir? İç Anadolu Bölgesi’nin gözde illerinden Sivas hakkında en çok araştırılan konular arasında Sivas hava durumu yer almakta. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte detaylar.

2 Saat Önce
2022-08-14 09:05:39
Sivas’ta Bugün Hava Nasıl? Sivas Hava Durumu

 

Sivas Hava Durumu 7 Günlük

 

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

14 Ağu Paz

Güneşli

Yağış Oranı 0

31°

18°

15 Ağu Pzt

Güneşli

Yağış Oranı 0

34°

19°

16 Ağu Sal

Güneşli

Yağış Oranı 0

32°

19°

17 Ağu Çar

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 0

33°

19°

18 Ağu Per

Hava oldukça açık 

Yağış Oranı 1

32°

18°

19 Ağu Cum

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 0

29°

17°

20 Ağu Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 0

31°

16°

Sivas Hava Durumu 15 Günlük

 

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

14 Ağu Paz

Güneşli

Yağış Oranı 0

31°

18°

15 Ağu Pzt

Güneşli

Yağış Oranı 0

34°

19°

16 Ağu Sal

Güneşli

Yağış Oranı 0

32°

19°

17 Ağu Çar

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 0

33°

19°

18 Ağu Per

Hava oldukça açık 

Yağış Oranı 1

32°

18°

19 Ağu Cum

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 0

29°

17°

20 Ağu Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 0

31°

16°

21 Ağu Paz

Güneşli

Yağış Oranı 2

30°

16°

22 Ağu Pzt

Güneşli

Yağış Oranı 0

29°

16°

23 Ağu Sal

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 0

31°

15°

24 Ağu Çar

Güneşli

Yağış Oranı 0

30°

14°

25 Ağu Per

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 0

30°

15°

26 Ağu Cum

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 1

29°

14°

27 Ağu Cmt

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 10

30°

13°

28 Ağu Paz

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 20

30°

13°

  .

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