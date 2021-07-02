Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anılıyor

Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler, kentte 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için eski Madımak Oteli binasında oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler, kentte 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için eski Madımak Oteli binasında oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı.

Ayhan ile AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Süleyman Güzel, sivil toplum örgütü temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Sivas Valiliği önünden yürüyerek, İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli binasına geldi.

Vali Ayhan ve beraberindekiler, olaylarda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bıraktı.

Ayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu Sivas'ta 28 yıl önce müessif bir olay ortaya çıktığını söyledi.

Yaşananların acı olduğunu vurgulayan Ayhan, "Bu acı hepimizin, Sivas'ımızın ve tüm insanlığın ortak acısıdır. Bu topraklarda karanlık eller her daim kini, nefreti, zulmü ekmeye çalıştılar. 28 yıl önce de Sivas'ımızda da böyle bir girişimde bulundular. Ancak o dönemdeki şartlara baktığımızda biliyorsunuz karanlık eller, provokasyonlarla Türkiye'nin farklı yerlerinde bu sahneleri icra etmeye çalıştılar." dedi.

"Bu dert hepimizin derdi, bu acı hepimizin acısı"

Ayhan, yaşanan acının insanları ayrıştırmadığını, birleştirdiğini ve bütünleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı kesimlerde bunun üzerine farklı ötekileştirici dil kullanılsa da toplumun kahir ekseriyeti bu acı üzerine birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirmiş oldu. İnşallah bu hep devam edecektir. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki bu topraklar, Pir Sultan Abdalların, Aşık Veysellerin, Aşık Ruhsatilerin memleketi. Sevgiden, hoşgörüden başka hiçbir şeyin mırıldanmadığı bir şehir. Bu toprağın insanları da bu cümleler üzerine, hoşgörü ve sevgi üzerine düşünceler bina ettiği için, bu şehirden öyle bir şeyin beklenilmesi doğru değil. Maalesef ama bu olay burada ortaya çıktı. Bu olayın en büyük mağduru kim? Elbette vefat eden vatandaşlarımız ve aileleri. Onlara öncelikle Allah'tan rahmet deliyorum, mekanları cennet olsun."

En büyük mağdurlardan birinin de Sivas ve Sivas halkı olduğunu ifade eden Ayhan, "Atatürk'ün 'emin şehir' olarak dillendirdiği ve bu şehre gelerek, halkın coşkuyla karşıladığı bu şehir emin bir şehirdir. Böyle bir olayın olması üzücü olmakla birlikte bu şehre de asla mal edilmemesi gerektiğini de özellikle ifade etmek istiyorum. Bu dert hepimizin derdi, bu acı hepimizin acısı, bu acı insanlığın acısı ve Sivas'ımızın acısı. Dolayısıyla bizim de yapmamız gereken birlik ve beraberliğimizi, sevgiyi, hoşgörüyü ekmektir. Bunun üzerine de geleceğimizi kurgulamaktır. Planlar mutlaka devam edecektir, buna asla fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.

İl dışından yoğun katılım

Ayhan, bugün de 28 yıl önce yaşanan olayı hep birlikte olumsuzluğa meydan vermeden, birliği ve beraberliği pekiştirerek anacaklarını dile getirdi.

Anma etkinliğine il dışından yoğun bir katılım olduğunu aktaran Ayhan, "Geçen yıl kısıtlamalar vardı, ondan dolayı dar bir katılımla anma programı icra edilmişti. Bu sene bir kısıtlama yok, herkes gelebilir. Misafirlerimize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Sivas onları en güzel şekilde ağırlayıp, en güzel şekilde uğurlayacaktır. Birleştirici, bütünleştirici bir dil kullandıkları için tertip komitesine teşekkür ediyorum. Ama maalesef arada böyle ötekileştirici, ayrıştırıcı bir dil kullanılmaktadır. Bunun da önüne geçmelerini özellikle istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bizim inancımızda kibir, şiddet ve cebre yer yoktur"

Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Süleyman Güzel ise 28 yıl önce yaşanan olayın hafızalara kazındığını söyledi.

Pir Sultan Abdal'ın "Gelin canlar bir olalım" cümlelerini anımsatan Güzel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Pir Sultan Abdal felsefesini benimseyen canların bu şekilde katledilmeleri çok acı bir olaydır. Bizim inancımızda kibir, şiddet ve cebre yer yoktur. Hiçbir canlı farklılıklardan dolayı yaşamından koparılmamalıdır. Dil, din, ırk ayrımı yapmadan birlik, beraberlik, barış ve huzur içerisinde özgürce yaşayabileceğimiz bir toplum diliyoruz. Bugün burada andığımız canları 28 yıl önce kaybetmiş olmamız, Çorum'da, Erzincan Başbağlar'daki olaylar hep aynıdır. Umut ederiz ki ülkemizin birliği, bütünlüğü bozulmasın. Burada hayatlarını kaybeden canları rahmet ve şükranla anıyorum."

Bu arada polis ekipleri, şehir girişlerinde güvenlik tedbiri aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.