Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Sivas İl Müftüsü olarak Ahmet Celalettin Altunkaya atandı. Peki Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 15 ile yeni müftü ataması yapıldı. Sivas İl Müftüsü olarak da Ahmet Celalettin Altunkaya atandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Ahmet Celalettin Altunkaya'nın kim olduğu da meak edilmeye başlandı. İşte Sivas Müfütüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın hayatı ve biyografisi...

Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya kimdir?

Ahmet Celalettin Altunkaya Sivas Müftüsüdür.

1971 yılında Kayseri ili Melikgazi ilçesinde doğan Ahmet Celalettin Altunkaya ilk ve orta eğitimini İstanbul'da Bakırköy'de tamamladı. Ardından 1971 yılında Mersin İmam-Hatip Lisesinden emzun oldu.

Önce Erzurum Atatürk Üniversitesinde lians eğitimine başladı ancak eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi'nde tamamladı.

1997 yılında başlayan ihtisas eğitimini 7. dönem olarak 29.07.1999 yılında Konya Selçuk Eğitim Merkezinde tamamladı.

Müftü olarak göreve 1999 yılında Mardin'in Yeşilli İlçesinde başladı.

Vatani görevi için askere gitti ve 1999 – 21.07.2000 tarihleri arasında askerlik yaptı.

Müftülükük görevi devam ederken 19.08.2002 tarihinde Nevşehir İli Avanos İlçesine müftü olarak atandı.

Bu konumda yaklaşık olarak 10 yıl görev yaptıktan sonra 26.09.2011 tarihinde Nevşehir İl Müftü yardımcısı olarak atandı.

Ardından 2016'da Adana İl Müftü yardımcılığı görevine başladı.

8 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nevşehir İl Müftülüğü görevine atanandı.

Ahmet Celalettin Altunkaya 12 Kasım 2022'de yayımlanan atama kararına göre Sivas İl Müftüsü olarak atanmıştır.

Ahmet Celalettin Altunkaya evli ve 2 çocuk babasıdır.