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TIMETURK / GENEL / Sivas hava durumu(16 Şubat-17 Mart)

Sivas hava durumu(16 Şubat-17 Mart)

Sivas, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’nin en soğuk 5 şehrinden biridir. Bu iklim Sivas’ın coğrafi konumuna bağlı bir özelliktir. Sivas’ta oturan kişiler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava durum raporunu merak etmekte. Peki, Sivas’ta hava kaç derece? Sivas’a yağmur ne zaman yağacak?

2 Saat Önce
2022-02-16 21:12:34
Sivas hava durumu(16 Şubat-17 Mart)

Sivas, çevre illere göre kendine has bir iklim özelliğine sahiptir. Çevresine göre bir mikro klima iklim bölgesidir. Bu özelliği sağlayan temel unsurlar; çevre illere göre daha yüksek oluşu, kuzey rüzgârlarına açık oluşu, enge­beli bir yapıya sahip oluşu, yıl içinde değişen basınç farkı, il topraklarının farklı coğrafi bölgelerde yer almasıdır. Sivas ilinde ikamet eden vatandaşlar bölgenin sıcaklı değerini ve yağışlı olup olmadığını arama motorlarında araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Sivas hava durumu

16 Şubat Çarşamba

Çok bulutlu


-

-14°

17 Şubat Perşembe

Parçalı bulutlu

-2°

-16°

18 Şubat Cuma

Yer yer kar yağışı, açık hava

-17°

19 Şubat Cmt

Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali

-1°

-12°

20 Şubat Pazar

Parçalı bulutlu

-13°

21 Şubat Pzt

Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali

-6°

22 Şubat Salı

Parçalı bulutlu

-3°

23 Şub Çar

Sağanak Yağışlar

24 Şubat Perşembe

Hafif kar yağışı

-4°

25 Şubat Cuma

Çok bulutlu

-8°

26 Şubat Cmt

Bulutlu

-5°

27 Şubat Pazar

Hafif kar sağanağı

-4°

28 Şubat Pzt

Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş

-4°

1 Mart Salı

Çoğunlukla güneşli

-4°

2 Mart Çarşamba

Kar yağışı geçişleri

-4°

3 Mart Perşembe

Hafif kar yağışı

-5°

4 Mart Cuma

Bulutlu

-7°

5 Mart Cmt

Bulutlu

-7°

6 Mart Pazar

Kar yağışı ihtimali

-7°

7 Mart Pzt

Çok Bulutlu

-8°

8 Mart Salı

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

-9°

9 Mart Çarşamba

Çok Bulutlu

-8°

10 Mart Perşembe

Çok Bulutlu

-7°

11 Mart Cuma

Çok bulutlu

-6°

12 Mart Cmt

Çok bulutlu

-5°

13 Mart Pazar

Hafif kar yağışı

-4°

14 Mart Pzt

Muhtemel kar veya yağmur

-4°

15 Mart Salı

Çok bulutlu

-5°

16 Mart Çarşamba

Kar ve yağmur karışımı

-4°

17 Mart Perşembe

Hafif kar yağışı

-5°

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