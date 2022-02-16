Sivas hava durumu(16 Şubat-17 Mart)

Sivas, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’nin en soğuk 5 şehrinden biridir. Bu iklim Sivas’ın coğrafi konumuna bağlı bir özelliktir. Sivas’ta oturan kişiler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava durum raporunu merak etmekte. Peki, Sivas’ta hava kaç derece? Sivas’a yağmur ne zaman yağacak?