Sivas hava durumu(16 Şubat-17 Mart)
Sivas, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’nin en soğuk 5 şehrinden biridir. Bu iklim Sivas’ın coğrafi konumuna bağlı bir özelliktir. Sivas’ta oturan kişiler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava durum raporunu merak etmekte. Peki, Sivas’ta hava kaç derece? Sivas’a yağmur ne zaman yağacak?
2022-02-16 21:12:34
Sivas, çevre illere göre kendine has bir iklim özelliğine sahiptir. Çevresine göre bir mikro klima iklim bölgesidir. Bu özelliği sağlayan temel unsurlar; çevre illere göre daha yüksek oluşu, kuzey rüzgârlarına açık oluşu, engebeli bir yapıya sahip oluşu, yıl içinde değişen basınç farkı, il topraklarının farklı coğrafi bölgelerde yer almasıdır. Sivas ilinde ikamet eden vatandaşlar bölgenin sıcaklı değerini ve yağışlı olup olmadığını arama motorlarında araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Sivas hava durumu
16 Şubat Çarşamba
Çok bulutlu
-
-14°
17 Şubat Perşembe
Parçalı bulutlu
-2°
-16°
18 Şubat Cuma
Yer yer kar yağışı, açık hava
0°
-17°
19 Şubat Cmt
Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali
-1°
-12°
20 Şubat Pazar
Parçalı bulutlu
0°
-13°
21 Şubat Pzt
Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali
2°
-6°
22 Şubat Salı
Parçalı bulutlu
3°
-3°
23 Şub Çar
Sağanak Yağışlar
7°
0°
24 Şubat Perşembe
Hafif kar yağışı
4°
-4°
25 Şubat Cuma
Çok bulutlu
2°
-8°
26 Şubat Cmt
Bulutlu
4°
-5°
27 Şubat Pazar
Hafif kar sağanağı
4°
-4°
28 Şubat Pzt
Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş
3°
-4°
1 Mart Salı
Çoğunlukla güneşli
4°
-4°
2 Mart Çarşamba
Kar yağışı geçişleri
3°
-4°
3 Mart Perşembe
Hafif kar yağışı
2°
-5°
4 Mart Cuma
Bulutlu
2°
-7°
5 Mart Cmt
Bulutlu
1°
-7°
6 Mart Pazar
Kar yağışı ihtimali
0°
-7°
7 Mart Pzt
Çok Bulutlu
0°
-8°
8 Mart Salı
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
1°
-9°
9 Mart Çarşamba
Çok Bulutlu
1°
-8°
10 Mart Perşembe
Çok Bulutlu
2°
-7°
11 Mart Cuma
Çok bulutlu
2°
-6°
12 Mart Cmt
Çok bulutlu
4°
-5°
13 Mart Pazar
Hafif kar yağışı
4°
-4°
14 Mart Pzt
Muhtemel kar veya yağmur
4°
-4°
15 Mart Salı
Çok bulutlu
3°
-5°
16 Mart Çarşamba
Kar ve yağmur karışımı
4°
-4°
17 Mart Perşembe
Hafif kar yağışı
3°
-5°
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