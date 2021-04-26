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Sistemkoin kimin? Sistemcoin battı mı? Sistemkoin'in sahibi kim?

Sistemkoin kimin? Türkiye'de kripto para borsalarında yaşanan güven zedeleyici durumlara bir yenisi daha eklendi. Aslında ilk operasyonun Sistemkoin'e yapıldığı öğrenildi. Türkiye kripto paraya en fazla ilgi gösteren ülkelerin başında geliyor. Son yaşanan gelişmelere bakılırsa sistemkoine 2 aydır erişim sağlanamadığı öğrenildi. Vatadanşarlar Sistemcoin battı mı sorusunu sormaya başladı. Peki Sistemkoin'in sahibi kim, istemkoin kimin? Sistemkoin'in sahibi tutuklandı mı?

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Google News - Timeturk
26.04.2021 11:50:17
Sistemkoin kimin? Sistemcoin battı mı? Sistemkoin'in sahibi kim?

Thodex, Vebitcoin, Goldencoin derken şimdi de bir yeni kipto para platformuna daha erişimin sağlanamadığı öğrenildi. Sistemkoin'e kullanıcıalrın aylardır erişim sağlayamadığı öğrenildi. Sistemcoin'e yatırım yapan vatandaşlar da Sistemcoin battı mı? sorusunu soruyor. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın iddiasına göre Sistemkoin Türkiye'de batan ilk kripto para borsasyımış. Peki Sistemkoin kimin? Sistemkoin'in sahibi kim? Sistemkoin'in sahibi tutuklandı mı?

Yerli kripto para borsalarından biri daha ulaşılamaz hale geldi. Son günlerde gündemden bir türlü düşmeyen Thodex'in ardından Sistemkoin adlı sitede de aynı sorunların baş gösterdiği ortaya çıktı. Sistemkoin'in sitesinde, skandallara imza atan diğer borsalarinkine benzer açıklamaların yer alması kullanıcıları tedirgin etti.

Sistemcoin battı mı?

Bir kirpto para borsası dolandırıcılığı iddiaları daha ortaya çıktı. Bu kez sistemkon adında bir krşpto para borsasının yatırımcıları dolandırdığı iddia edildi. Sistemkoin'un internet sitesinde, “Web sitemiz, plansız ve zorunlu bir sunucu güncellemesi sebebiyle geçici olarak kapalıdır. En kısa sürede yeniden hizmetinizde olacağız. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz” mesajının yer aldığı görüldü. 2 aydır ulaşım sağlanamayan ve bakımda olduğu iddia edilen Sistemkoin'in kullanıcıları şikayetlerini dile getirirken site sahiplerine dair gelişmeler bekleniyor. İddialar sistemkoinin battığı yönünde. Sistemkoin ile ilgili yaşanan gelişmeleri sizlere aktaramaya devam edeceğiz. 

Sistemkoin kimin?

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın iddiasına göre Türkiye'de batan ilk kripto para platformu Sistemkoin. Aslında ilk batan kripto para borsası, Sistemkoin'di. Geçen 26 Mart günü 1.5 yıllık soruşturma ve takip sonunda şirkete operasyon yapıldı. Sistemkoin'in kurucusu Tolgahan Ç. ve sekiz adamı tutuklandı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin gerçekleştirdiği operasyon Türkiye'de kripto para sektörüne yönelik ilk müdahaleydi.

Sistemkoin'in sahibi kim?

Sistemkoin'in kurucusu Tolgahan Ç. adında biridir. 

Sistemkoin'in sahibi tutuklandı mı?

Sistemkoin'in kurucusu Tolgahan Ç. ve sekiz adamının yapılan opeasyonla tutuklandığı iddia edildi. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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