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Şişli'de yollar neden kapalı? Halaskargazi Caddesi ve Ergenekon Caddesi ne zaman açılacak?

Şişli'de yollar neden kapalı? Halaskargazi Caddesi ve Ergenekon Caddesi ne zaman açılacak? İstanbul'da yoğun trafiği ile bilinen Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 no'lu ışıklar, Özgür Sokak Şişli istikameti ve Zafer Sokak Şişli istikameti saat 11.00'den itibaren geçici olarak trafiğe kapalı olacak ve sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek. Peki Şişli'de hangi yollar kapalı?

33 Dakika Önce
2022-01-19 09:22:54
Şişli'de yollar neden kapalı? Halaskargazi Caddesi ve Ergenekon Caddesi ne zaman açılacak?

İstanbul'un iş ve finanas merkezlerinden Şişli'nin en işlek caddeleri trafiğe kapatılacak. Şişli'de yollar neden kapalı? Halaskargazi Caddesi ve Ergenekon Caddesi ne zaman açılacak? sorusu Şişli'ye gitmek isteyen vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Kapalı yollar nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşamasın diye alternatif yollar da açıklandı.

Şişli'de yollar neden kapalı?

Agos Gazetesi yayın yönetmeni, gazeteci Hrant Dink'in suikast sonucu ölümünün 15. yılı anma etkinlikleri nedeniyle bugün Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Halaskargazi Caddesi ve Ergenekon Caddesi ne zaman açılacak?

Valilik açıklamasına göre, saat 11.00 itibarıyla Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 no'lu ışıklar, Özgür Sokak Şişli istikameti ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak. Taksim'den gelen akım, Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilirken, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ile Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek. .

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