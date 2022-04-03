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Şişli'de su borusu patladı, metro istasyonu kapatıldı

İstanbul Şişli'de İSKİ'ye ait su borusu patlayınca yollar göle döndü. Su nedeniyle metronun Şişli Ortaklar Caddesi çıkışı kapatıldı.

2 Saat Önce
2022-04-03 09:35:05
Şişli'de su borusu patladı, metro istasyonu kapatıldı

Olay, Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İSKİ'ye ait su borusunun patlamasıyla sular yola ve metro istasyonuna aktı. Görevlilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi vanayı kapatarak su akışını kesti. Su nedeniyle metronun Şişli Ortaklar Caddesi çıkışı kapatıldı. Yolcular diğer duraklara yönlendirildi. .

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