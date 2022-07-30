Siroz hastalığı nedir? Siroza neden olan etkenler neler?
Siroz hastalığı ne? Siroz neden olur? Siroz hastalığı belirtileri neler? Siroza ne iyi gelir? Gündelik hayatımızda yaygın bir karaciğer hastalığı olan siroz hastalığı ülkemizde hemen hemen her 45 yaş üstü insanda görülebilen bir rahatsızlıktır.Arama motorunda en çok araştırılan konular arasında yer alan siroz hastalığı hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. İşte tüm detaylar haberimizde.
2022-07-30 17:06:38
Siroz Nedir?
Siroz hastalığı ne? Kronik karaciğer hastalığı olarak da adlandırılan siroz, karaciğerde ileri derecede hasar oluşumu olarak tanımlanmaktadır. Siroz hastalığı, çeşitli hastalıklar nedeniyle, bazense bilinmeyen sebeplerden dolayı karaciğerde farklı düzeylerde hasarlar meydana gelebilmektedir.
Siroz Nedenleri
Siroz hastalığına neden olan durumlar şu şekilde sıralanmaktadır:
- Alkol kullanımı
- Alkol kaynaklı olmayan karaciğer yağlanmaları
- Safra yollarının tıkanması ve iltihaplanması
- Ağır ilaçların uzun süreli kullanımı
- Demir ve bakır minerallerinin aşırı alımı
- Kronik kalp yetmezliği rahatsızlığı
- Vücudun kendi dokularına karşı antikor üretmesi sonucunda oluşan otoimmün hepatitler siroz hastalığına neden olan etkenlerdendir.
Siroz Hastalığı Belirtileri
- İştah ve kilo kaybı
- Bulantı ve kusma
- Sürekli halsizlik hissi
- Bacaklarda şişme- ödem oluşumu
- Karında asit birikimi nedeniyle şişme
- Kas kaybı
- Kansızlık
- Kaşıntı
- Sarılık
- Kanın pıhtılaşmaması
- Kadınlarda adet düzensizliği
- Ciltte morarma ve kanamalar
- Sinirlilik hali
- Kabızlık ve gaz sorunu
- Midede ağırlık hissi
Siroz Hastalığına İyi Gelenler
Karaciğer hastalığına yakalanmış olanlara iyi gelenler şu şekilde sıralanmaktadır:
- karaciğer hastalarının bilinen dengeli beslenme kurallarına uymaları gerekmektedir.
- Günde 0,8-1 gr/ağırlık protein, 30-35 kalori/ ağırlık enerji almaları gerekmekte.
- yetişkin hastaların gereksiz ilaç kullanımından uzak durmalılar.
- alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları gerekmektedir.
- Et ve yumurta tüketimi
- Enginar tüketimi
- Yeşil çay tüketimi
- Sıvı tüketimi günde 1-1,5 litreyle sınırlandırılabilir.
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