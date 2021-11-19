Sirkeyle nasıl saç uzatılır?

Bütün kadınlar saç sağlığını korumak ve onların daha gür daha uzun olmasını ister. Piyasada bunlar için bir sürü kimyasal ürün mevcut. Fakat kimyasal ürün kullanmaktan hoşlanmıyor ve uzak duruyorsanız sizlere sirke önereceğiz. Peki sirke saç için nasıl kullanılır? Sirke saç uzatır mı? Bu soruların cevapları haberimizde...



Saç sağlığı hepimiz için çok önemli. Onlara gözümüz gibi bakıyor, gür ve uzun olmasını arzu ediyoruz. Fakat bunun için kimyasal ürünlere ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Doğal ürünler sayesinde de saçlarınızı daha sağlıklı bir hale getirmeniz mümkündür.

Sirke yöntemiyle nasıl saç uzatılır?

Sirkeyle saç uzatma yöntemini uygulamak istiyorsanız sirke ve suya ihtiyacınız olacak. Ayrıca kolay uygulayabilmek için karışımı koyacağınız bir sprey şişesi edinebilirsiniz.

Sirke yöntemi için 1/4 su bardağı elma sirkesi veya beyaz sirke (sirke ruhu), dört su bardağı su, bir tane sprey şişesine ihtiyacınız olacak.

Elma sirkesini ve suyu karıştırın. Daha sonra bu karışımı sprey şişesine koyun ve duşa girip saçlarınızı her zamanki gibi yıkayıp durulayın. Ardından sirkeli karışımı saç diplerinden uçlarına kadar uygulayın.

Bu karışım sayesinde saçlarınız hızla uzayacak, kepek probleminiz ortadan kalkacak, saçlarınız daha gür olacak ve saç diplerinizde oluşan kaşıntı sorunu ortadan kalkacaktır.

Sirkeli su uygulaması yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

Kepeklenme sorununuz varsa ya da kısa sürede saçlarınız uzasın istiyorsanız sirkeli suyu saçınıza uyguladıktan sonra parmak uçlarınızla saç derinize masaj yapmayı deneyin. Daha sonra sirkeli suyu durulamadan yaklaşık on dakika kadar bekleyin. Bekleme süresi bitince saçınızı güzelce durulayın.

Bu işlemi haftada en fazla iki kez uygulamalısınız. Daha fazla uygularsanız saç derinizde kuruluk problemi oluşabilir.

Sirkeli su ile saçlarınızı duruladıktan sonra saç kremi uygulamayın. Zaten sirkeli su sayesinde saçlarınız sağlıkla parlayacak ve yumuşak olacaktır, saç kremi kullanmanıza gerek kalmayacaktır.

Sirkeli suyun saçınızda kötü bir koku bırakacağını düşünmeyin. Saçlarınızı güzelce durularsanız kötü bir koku kalmayacaktır.

Sirkeli suyun kokusuna tahammül edemiyorsanız bu karışımın içerisine birkaç damla şekilde sevdiğiniz bir esansiyel yağı da güzel kokması için ekleyebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.