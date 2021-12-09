Sirken otu romatizma ağrılarını hafifletiyor

Sirken otu birçoğumuzun hiç bilmediği bir bitkidir. Ispanakgiller familyasından olan bu ot vücudumuza oldukça faydalıdır. Peki sirken otu nedir? Sirken otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Sirken otu ıspanakgiller familyasındandır. Ispanakla aynı familyaya ait olan bu ot doğada kendi kendine yetişebilir. Ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgesinde yetişen sirken otu, halk arasında yabani ıspanak, ak pazı, tel ıspanak, yalancı ıspanak isimleriyle de tanınıyor. Sirken otunu ovalarda, çayırlarda, hatta yol kenarlarında bile görebilirsiniz.

Sirken otunun besin değeri nedir?

sirken otu besin lifi, protein, A vitamini, B vitamini ve C vitamini, demir, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi faydalı mineraller bakımından oldukça zengin bir bitkidir.

Sirken otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Sirken otu vücudumuzdaki kanı temizler. Bu sayede vücutta oluşan iltihaplanmaların daha hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda sirken otu vücutta oluşan yaraların da daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Sirken otu sindirim sistemimizin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur, özellikle mide rahatsızlığına iyi gelmektedir.

Boşaltım sistemine de olumlu etkileri olan bu ot, bağırsakların da sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu etkisi sayesinde kabızlık problemine çözüm olur. Ayrıca idrar söktürücü bir etkisi de vardır.

Sirken otu romatizma hastalığına bağlı olarak oluşan ağrıların daha az hissedilmesini sağlar.

Diş ağrısı çekenler için kısa süreli bir doğal ağrı kesici görevi görür.

Cilt sağlığına da destek olan sirken otu özellikle güneş lekelerinden kurtarma konusunda etkilidir.

Sirken otunun vücudumuza herhangi bir zararı var mı?

Sirken otunu muhakkak güvendiğiniz bir yerden satın almalısınız. Kendiniz toplayacaksanız da topladığınız otun gerçekten sirken otu olduğundan emin olmalısınız. Çünkü sirken otuna benzeyen zararlı bir ot toplarsanız vücudunuzda zehirleyici etkiler gösterebilir.

Ayrıca alerjik bir bünyeye sahip olan insanların, düzenli bir şekilde ilaç kullananların, ciddi ya da kronik bir hastalığı bulunanların, özel bir diyet uygulaması gerekenlerin doktorlarına sormadan sirken otu tüketmeleri doğru olmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.