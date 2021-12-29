Sirkeli suyla yıkanırsanız...

Sirkenin faydalarından hepimiz haberdarız. Peki sirkeli suyla yıkanmak hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizler için uzman önerileri ışığında sirkeli suyla banyo yapmanın faydalarını ve nasıl yapılacağını araştırdık...



Sirke, hem bedene hem de sağlığa iyi gelen bir üründür. Bu yüzden yemeklerde, temizlikte ve vücut bakımında sıkça kullanılır. Sirke, İslam dininde çok değerlidir. Peygamber efendimiz, sirkenin çok mübarek bir nimet olduğunu söylemiştir.

Sirke beden temizliğinde ve cilt bakımında da kullanılabilir. Aynı zamanda saç bakımı için kullanılan sirke oldukça fayda sağlamaktadır. Uzmanlara göre sirkeli su ile yıkanmanın herhangi bir sakıncası yoktur. Aksine araştırmalar gösteriyor ki sirkeli suyla yıkanmak kişiye birçok fayda sağlar.

Sirkeli suyla yıkanmanın ne gibi bir faydası var?

Sirkeli su saçlara iyi gelir. Kepek problemine sahip kişilerin sirkeli su ile yıkanması tavsiye edilir. Aynı zamanda sirke kaşıntı ve egzama gibi sorunlar için de oldukça faydalıdır. Sirke hem saçınızın hem de cildinizin nemlenmesini sağlar. Saçınızda mantar, bakteri ve enfeksiyon oluşmasına da engel olur.

Sirke cildi derinlemesine temizler, sivilce ve siyah nokta oluşumunun önüne geçer, cildi ölü hücrelerden arındırır, ferahlamasına yardımcı olur, Ph seviyesini dengeler, fazla miktarda sebum üretimini önler, cildin yağ dengesini korumaya destek olur, kırışıklık oluşmasını önler, lekelerin azalmasını sağlar, ter kokusunun önüne geçer.

Sirkeli suyla nasıl yıkanmak gerekir?

Sirkeli su ile yıkanmak için önce normal banyonuzu yapmanız gerekiyor. Daha sonra banyodan çıkmadan önce, durulanma suyunuzun içerisine yaklaşık yarım çay bardağı kadar sirke ilave etmelisiniz. Bu uygulama için genelde elma sirkesi tercih edilir. Fakat elma sirkesi evinizde yoksa üzüm sirkesi kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Sirkeyi suyla seyreltmeden yıkanmak doğru değildir. Çünkü sirke oldukça yoğun bir üründür, seyreltilerek cilt bakımında kullanılmalıdır.

Peygamberimiz Hz Muhammed sirke hakkında ne demiştir?

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz sirke hakkında "Sirke ne güzel katıktır. Allah'u Teâlâ sirkeye bereket versin, o, benden önceki Peygamberlerin de katığı idi. Sirke varsa, başka katığa ihtiyaç olmaz." (İ.Mace) demiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.