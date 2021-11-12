Sirkeci, Gülhane, Sultanahmet, Çemberlitaş tramvay durağı neden kapalı? 12 Kasım Cuma Sirkeci, Gülhane, Sultanahmet, Çemberlitaş tramvay durağı ne zaman açılacak?
Sirkeci, Gülhane, Sultanahmet, Çemberlitaş tramvay durağı neden kapalı? 12 Kasım Cuma Sirkeci, Gülhane, Sultanahmet, Çemberlitaş tramvay durağı ne zaman açılacak? İstanbul Valiliği'nden İstanbul'da bazı yolların ve ulaşım hatlarının kapalı olacağı açıklaması geldi. Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İstanbul'da 12 Kasım Cuma 10.00-13.00 saatleri arasında bazı yollar ve tramvay durakları kapalı olacak.
2021-11-12 08:43:51
Sirkeci, Gülhane, Sultanahmet, Çemberlitaş tramvay durağı neden kapalı? 12 Kasım Cuma Sirkeci, Gülhane, Sultanahmet, Çemberlitaş tramvay durağı ne zaman açılacak? İstanbul Valiliği'nden İstanbul'da bazı yolların ve ulaşım hatlarının kapalı olacağı açıklaması geldi. Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İstanbul'da 12 Kasım Cuma 10.00-13.00 saatleri arasında bazı yollar ve tramvay durakları kapalı olacak.
12 Kasım Cuma Sirkeci, Gülhane, Sultanahmet, Çemberlitaş tramvay durağı neden kapalı?
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle bugün 10.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
"Dostluk Yurdu Sokak. Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak."
Alternatif güzergah olarak Peykhane Caddesi belirlendi.
T1 Tramvay Durakları
1. Kabataş,
2. Fındıklı
3. Tophane
4. Karaköy
5. Eminönü
6. Sirkeci
7. Gülhane
8. Sultanahmet
9. Çemberlitaş
10. Beyazıt
11. Laleli
12. Aksaray
13. Yusufpaşa
14. Haseki
15. Fındıkzade
16. Çapa - Şehremini
17. Pazartekke
18. Topkapı
19. Cevizlibağ A.Ö.Y,
20. Merkez Efendi
21. Akşemsettin
22. Mithatpaşa
23. Zeytinburnu
24. Mehmet Akif
25. Merter Tekstil Sitesi
26. Güngören
27. Akıncılar
28. Soğanlı
29. Yavuz Selim
30. Güneştepe,
31. Bağcılar
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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