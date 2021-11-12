Sirkeci, Gülhane, Sultanahmet, Çemberlitaş tramvay durağı neden kapalı? 12 Kasım Cuma Sirkeci, Gülhane, Sultanahmet, Çemberlitaş tramvay durağı ne zaman açılacak? İstanbul Valiliği'nden İstanbul'da bazı yolların ve ulaşım hatlarının kapalı olacağı açıklaması geldi. Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İstanbul'da 12 Kasım Cuma 10.00-13.00 saatleri arasında bazı yollar ve tramvay durakları kapalı olacak.

Sirkeci, Gülhane, Sultanahmet, Çemberlitaş tramvay durağı neden kapalı? 12 Kasım Cuma Sirkeci, Gülhane, Sultanahmet, Çemberlitaş tramvay durağı ne zaman açılacak? İstanbul Valiliği'nden İstanbul'da bazı yolların ve ulaşım hatlarının kapalı olacağı açıklaması geldi. Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İstanbul'da 12 Kasım Cuma 10.00-13.00 saatleri arasında bazı yollar ve tramvay durakları kapalı olacak.

12 Kasım Cuma Sirkeci, Gülhane, Sultanahmet, Çemberlitaş tramvay durağı neden kapalı?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle bugün 10.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Dostluk Yurdu Sokak. Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak."

Alternatif güzergah olarak Peykhane Caddesi belirlendi.

T1 Tramvay Durakları

1. Kabataş,

2. Fındıklı

3. Tophane

4. Karaköy

5. Eminönü

6. Sirkeci

7. Gülhane

8. Sultanahmet

9. Çemberlitaş

10. Beyazıt

11. Laleli

12. Aksaray

13. Yusufpaşa

14. Haseki

15. Fındıkzade

16. Çapa - Şehremini

17. Pazartekke

18. Topkapı

19. Cevizlibağ A.Ö.Y,

20. Merkez Efendi

21. Akşemsettin

22. Mithatpaşa

23. Zeytinburnu

24. Mehmet Akif

25. Merter Tekstil Sitesi

26. Güngören

27. Akıncılar

28. Soğanlı

29. Yavuz Selim

30. Güneştepe,

31. Bağcılar

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