Sıra Dışı - Freaky film konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Son dönemde beyaz perdede yerini almaya başlayan Sıra Dışı - Freaky filmi hakkında izleyiciler güzel geri dönüşler yaptı ve film büyük beğeni topladı. Sıra Dışı - Freaky filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, IMDB puanı nedir, yönetmen kimdir, filmin vizyon tarihi ne zaman gibi soruların yanıtlarını bu haberimizde...

Genç bir lise öğrencisi olan Millie Kessler, okulunun en popüler grubunun insanlara acımasızlıklarına karşı diğer öğrenciler gibi savaşmak zorunda olan genç bir kızdır. Film, 2020 yılının Kasım ayında Suudi Arabistan'da vizyona giren orijinal bir filmdir. Gerilim ve korku türlerinin iç içe geçtiği bu film, sinema dünyasında büyük yankı uyandırmıştır. Filmin yönetmenliğini Christopher Landon yapmış ve yapımcılığı ile senaryosunu da yine Christopher Landon ile Michael Kennedy üstlenmiştir. Sıra Dışı - Freaky filminin başrol oyuncuları arasında ise Kathryn Newton, Vince Vaughn ile Celeste O'Connor gibi başarılı isimler yer aldı.

Freaky - Sıra Dışı film konusu nedir?

Film, tıpkı diğer öğrenciler gibi okulunun en popüler grubunun zulmüne karşı savaşmak zorunda kalan genç bir lise öğrencisi Millie Kessler hakkındadır. Ancak bir seri katilin herkesi tehdit etmesiyle lisede yaşadığı sorunlar artık onların dışında bir anlam ifade etmemektedir.

Katil mistik bir hançer kullanıp bedenlerin yerini değiştirerek vahşi cinayetler işler. Gizemli bir şekilde de Millie ile katilin bedenleri yer değiştirmiş ve bu değişimin kalıcı olması için de yalnızca 24 saat kalmıştır. Millie 'nin bedenini kullanıp yeni bir cinayet işlemek için ava çıkan katili engellemek için ise çok fazla zaman kalmamıştır.

Sıra Dışı - Freaky film oyuncuları

1. Vince Vaughn

2. Kathryn Newton

3. Katie Finneran

4. Celeste O'Connor

5. Misha Osherovich

6. Alan Ruck

Tam 1 saat 42 dakikadan oluşan Freaky filmi, gösterime girdiği andan itibaren izleyicilerden 6.3 IMDB puanı aldı.