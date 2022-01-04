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Sıra dışı bir diyet 'Sirtüin Diyeti'

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele sayesinde popüler olan sıra dışı bir beslenme programı sirtüin diyetini sizler için araştırdık...

2 Saat Önce
2022-01-04 16:31:16
Sıra dışı bir diyet 'Sirtüin Diyeti'


Bir anda 22 kilo vermesiyle gündeme gelen dünyaca ünlü şarkıcı Adele'in uyguladığı söylenen sirtüin diyeti, dünyada "sirtfood diet" olarak biliniyor. Bu diyet, ismini birçok canlı türünde bulunan bir protein sınıfı olan ve dilimize sirtüin veya sirtuin olarak geçen proteinlerden almaktadır. Hücrelerimizin genel sağlığını koruma konusunda çok etkili sirtuinler, özel bir beslenme programı ile desteklenirse kilo vermeden yaşlanma karşıtı etkiler oluşturmaya kadar birçok probleme çare oluyor.

Bu diyet programı ünlü beslenme uzmanlarından Aidan Goggins ve Glen Matten tarafından geliştirildi. Adele başta olmak üzere ünlü isimlerin uygulamaya başlaması ve etkili sonuçlar alması sayesinde de oldukça popüler oldu.

Sirtüin diyeti nasıl yapılıyor?

Sirtüin diyeti, bitki bazlı proteinlerin sayesinde vücuttaki zayıflama genlerini harekete geçirmeyi hedeflen bir beslenme programıdır. Kilo verdirmenin yanı sıra vücuttaki iltihaplanmaları azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve yaşlanma karşıtı bir etki oluşturur.

"Sirtfood" olarak da anılan yiyecekler; lahana (bilhassa kara lahana), kırmızı soğan, maydanoz, zeytinyağı, kara buğday, yeşil çay, ceviz, kahve, çilek, bitter çikolata, zerdeçal, yaban mersini, rokadır.

Sirtüin diyeti toplamda üç hafta uygulanıyor ve tekrar edilmek istenilirse mutlaka ara verilerek tekrar edilmesi tavsiye ediliyor. Diyette ilk 3 gün çok ağır geçiyor. Çünkü ilk günler alınan kalori miktarları epey sınırlı. Günde yalnızca 1000 kalori alınabiliyor, bunun dışında da bol bol yeşil detoks suyu içiliyor. 3 günden sonra 4 gün boyunca iki öğün yemek tüketilebiliyor fakat bu defa da günde yalnızca 1500 kalori alabiliyorsunuz. Bu 4 gün boyunca yukarıdaki bahsettiğimiz yiyecekler kullanılarak hazırlanan detoks sularından içilmesi gerekiyor. Bu şekilde beslenildiğinde daha ilk bir haftada 7 kiloya kadar kilo verilebiliyor.

İlk haftayı böyle geçirdikten sonra kalan 2 hafta günde 3 öğün yemek yenilebiliyor fakat dikkatli olmak şartıyla. Sirtuin içerek yukarıdaki yiyecekleri bol bol tüketmeye devam ederken yeşil detoks sularının da tüketilmesi gerekiyor.

Eğer ciddi veya kronik bir hastalığınız varsa, düzenli olarak kullandığınız bir ilaç veya uymanız gereken özel bir diyet varsa sirtüin diyeti de dahil olmak üzere hiçbir diyeti doktorunuza danışmadan yapmamanız gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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