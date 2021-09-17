Sir Clive Sinclair kimdir? Sinclair ZX80 nedir? Sir Clive Sinclair neyi icat etti? Bilgisayar ve bilişim dünyasının efsanevi ismi Sir Clive Sinclair 81 yaşında hayatını kaybetti. Sir Clive Sinclair dünyanın ilk bilgisayarı olarak tanımlanan Sinclair ZX80'i icat etti. Sinclair ayrıca 1977'de ilk cep televizyonunu icat eden kişi olarak da biliniyordu. Sir Clive Sinclair'in ölümünden sonra Tesla'nın kurucusu Elon Musk sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'Huzur içinde uyu, Sir Sinclair, o bilgisayarı çok sevdim' dedi. İşte Sir Clive Sinclair hayatı ve biyografisi...

Sir Clive Sinclair kimdir? Sinclair ZX80 nedir? Sir Clive Sinclair neyi icat etti? Bilgisayar ve bilişim dünyasının efsanevi ismi Sir Clive Sinclair 81 yaşında hayatını kaybetti. Sir Clive Sinclair dünyanın ilk bilgisayarı olarak tanımlanan Sinclair ZX80'i icat etti. Sinclair ayrıca 1977'de ilk cep televizyonunu icat eden kişi olarak da biliniyordu. Sir Clive Sinclair'in ölümünden sonra Tesla'nın kurucusu Elon Musk sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Huzur içinde uyu, Sir Sinclair, o bilgisayarı çok sevdim" dedi. İşte Sir Clive Sinclair hayatı ve biyografisi...

Sir Clive Sinclair Londra'da 81 yaşında hayatını kaybetti. Bilgisayar ve bilişim dünyası için efsanevi bir isim olan Sir Clive Sinclair 1980'de dünyanın ilk ev bilgisayarı olan Sinclair ZX80'i icat etti. Sir Clive Sinclair aynı zamanda dünyanın il cep televizyonunu da icat ederek adını teknoloji tarihine yazdırdı. Teknoloji konusunda dünyada efsane haline gelen Sir Clive Sinclair uzun bir hastalık sürecinin ardından Londra'daki evinde yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından geride bir çok tekoloji birikimi bırakan Sir Clive Sinclair'ın kim olduğu merak ediliyor. İşte Sir Clive Sinclair kimdir sorusunun yanıtı...

Sir Clive Sinclair kimdir?

Sör Clive Sinclair 30 Temmuz, 1940 yılında dünyaya geldi. Sir Clive Sinclair 16 Eylül 2021 yılında Londra'da hayatını kaybetti. Sir Clive Sinclair İngiliz mucittir.

Sinclair, 1972'de dünyanın ilk cep hesap makinesini, 1977'de ilk cep televizyonunu, 1980'de de ilk ev bilgisayarı olan Sinclair ZX80'i icat ederek dünya çapında üne ulaşmıştı.

Sinclair, 1961'de Sinclair Radionics'i kurdu ve burada 1972'de ilk ince hatlı elektronik cep hesap makinesini (Sinclair Executive) üretti. Sinclair daha sonra ev bilgisayarlarının üretimine geçti ve İngiltere'nin ilk toplu pazar ev bilgisayarı olan Sinclair ZX80'i 100 sterlinden daha düşük bir fiyata ve daha sonra Sinclair Research, ZX81 ve ZX Spectrum ile üretti. İkincisi, tüketiciler ve programcılar tarafından İngiliz ve daha geniş Avrupa ev bilgisayarı endüstrisinin ilk günlerinde önemi nedeniyle geniş çapta tanınmaktadır. Doğu Avrupa'da ev yapımı ZX Spectrum klonları, 1990'ların ortalarına kadar uzun bir süre boyunca tek uygun fiyatlı bilgi işlem ekipmanıydı.

Sinclair Research ayrıca katot ışın tüpü kullanan düz ekran taşınabilir mini televizyon olan TV80'i üretti; Ancak, LCD televizyon teknolojisi gelişmiş bir gelişme içindeydi ve Sinclair FTV1 (TV80) ticari bir floptu, sadece 15.000 adet üretiliyordu.

1983 yılında şövalye unvanı alan Sinclair, Sinclair Vehicles'ı kurdu ve aynı zamanda ticari bir başarısızlık olan bir akülü elektrikli araç olan Sinclair C5'i piyasaya sürdü. Sinclair daha sonra, taşıtlar için 5,7 kilogram (13 lb) ağırlığında ve toplu taşımada taşınabilecek kadar küçük katlanır bir bisiklet olan A-bisiklet de dahil olmak üzere kişisel ulaşıma odaklandı.

Sinclair şirketi hakkında

Sinclair Research Ltd, Birleşik Krallık merkezli bir tüketici elektroniği şirketidir. Şirket, 1973 yılında Clive Sinclair tarafından kurulmuş olup günümüz adını 1981 yılında aldı. Şirketin merkezi Londra'da yer almaktadır.

1980'de Clive Sinclair, ZX80 ile ev bilgisayarı pazarına girdi ve 99.95 sterlin fiyatı ile o dönem Birleşik Krallık'taki en ucuz kişisel bilgisayar oldu. 1982'de ZX Spectrum'u piyasaya sürüldü ve Birleşik Krallık'ın en çok satan bilgisayarı oldu . Şirket, bu dönemde Commodore ve Amstrad'a karşı agresif bir şekilde rekabet etti.

Başarısının zirvesinde ve büyük ölçüde Japon beşinci nesil bilgisayar programından esinlenen şirket, yapay zekâ, devre levhası ölçekli entegrasyon, program doğrulama ve diğer gelişmiş projeleri takip etmek için Cambridge yakınlarındaki Milton Hall'da "MetaLab" araştırma merkezini kurdu. Sinclair QL bilgisayarının ve TV80'in arızalarının bir araya gelmesi 1985'te finansal zorluklara yol açtı ve bir yıl sonra Sinclair bilgisayar ürünlerinin ve markasının haklarını Amstrad'a sattı. Sinclair Research, günümüzde hala Clive Sinclair'in icatlarını pazarlamaya devam eden tek kişilik bir şirket olarak varlığını sürdürmektedir.

Sinclair şirketi üreünleri

Sinclair ZX80

Sinclair ZX81

ZX Spectrum

Sinclair QL

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