Sinovac Delta varyantına karşı etkili mi? Çin aşısı Sinovac delta mutasyonuna karşı korur mu? Koronavirüs salgını tam atlatıldı derken şimdi de delta varyantı ortaya çıktı. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve İngiltere'de yayılmaya başlayan delta varyantı insanlarda endişelere neden oldu. Delta varyantının önceki mutasyonlara kıyasla daha bulaşıcı ve riskli olduğu belirtildi. Delta varyantının ortaya çıkmasıyla Sinovac aşısı yapılan vatandaşlara 3. doz aşı yapılması önerisi geldi. Peki Sinovac aşısı delta varyantına karşı koruyucu mu? Çin aşısı delta varyantına karşı etkili mi?

Sinovac Delta varyantına karşı etkili mi? Çin aşısı Sinovac delta mutasyonuna karşı korur mu? Koronavirüs salgını tam atlatıldı derken şimdi de delta varyantı ortaya çıktı. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve İngiltere'de yayılmaya başlayan delta varyantı insanlarda endişelere neden oldu. Delta varyantının önceki mutasyonlara kıyasla daha bulaşıcı ve riskli olduğu belirtildi. Delta varyantının ortaya çıkmasıyla Sinovac aşısı yapılan vatandaşlara 3. doz aşı yapılması önerisi geldi. Peki Sinovac aşısı delta varyantına karşı koruyucu mu? Çin aşısı delta varyantına karşı etkili mi?

Delta varyantının ortaya çıkması ile milyonlarca imsan tam rahat bir nefes almışken yeniden salgının gölgesinde kaldı. İsrail'de halk maskeleri atmışken delta varyantı nedeniyle yeniden kapalı alanlarda maske takmaya başladı. Durum böyle olunca vatandaşlar delta varyantına karşı endişelenemeye başladı. TTB'de aşılamanın yapıldığı ilk gruplar olan sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri yurttaşlara delta mutasyonuna karşı etkinliği kanıtlanmış aşıların yapılması gerektiğini belirtti. Peki Sinovac Delta varyantına karşı etkili mi? Çin aşısı Sinovac delta mutasyonuna karşı korur mu?

SİNOVAC DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Çinli yetkililer aşılarıyla ilgili Delta varyantı üzerindeki etkinlikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermezken Çin'in koronavirüs ile mücadelesinde önemli bir rol oynayan epidemiyolog Zhong Nanshan gazetecilere verdiği demeçte aşılarının Delta varyantına karşı etkili olduğunu açıkladı.

Nanshani, Guangzhou kentindeki enfeksiyonların analizine dayanan araştırmanın ön sonuçlarında, “Araştırmacılar, Çin aşılarının Delta varyantının neden olduğu semptomatik ve ciddi vaka riskini azaltmada etkili olduğunu buldular” diye konuştu.

Sinovac sözcüsü Liu Peicheng de yaptığı açıklamada, iki doz aşının ardından bir güçlendirici doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunu hızla ortaya çıkarabileceğini söyledi.

SİNOVAC'IN ANTİKOR SEVİYESİ DÜŞTÜ Mü?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi(MCBÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından yürütülen ‘Sinovac Aşısının Bağışıklık Yanıtı 3. Ay İzlem Sonuçları' konusundaki bilimsel çalışma tamamlandı.

MCBÜ tarafından yapılan açıklamada, uygulanan bilimsel çalışmanın sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının antikorlarında düşüş görüldüğü ve bu yüzden 3. doz hatırlatma aşısının gerekebileceği vurgulandı.

TTB'DEN 3. DOZ SİNOVAC ÇAĞRISI

TTB, sosyal medya hesabından, "Aşılamanın yapıldığı ilk gruplar olan sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri yurttaşlara, Delta varyantına karşı etkililiği kanıtlanmış aşıların randevuları derhal açılmalıdır" paylaşımı yaptı.

Türkiye'de aşılama süreci Sinovac aşısı ile başlamış; aşılanan ilk gruplara sadece bu aşıdan yapılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.