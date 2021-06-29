Sinovac 3. doz aşı yapılacak mı? 3. doz korona aşısı ne zaman yapılacak? Çin'in koronavirüs aşısı Sinovac'ın delta varyantına karşı 3. doz olarak yapılması önerisi geldi. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng iki doz aşının ardından bir güçlendirici doz uygulamanın delta varyantına karşı çok güçlü antikor üreteceğini söyledi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre de Sinovac aşısı olan ilk kesimin antikor seviyelerinde düşüş olduğu belirlendi. 3. doz aşı uygulamasının gündeme geldiği şu günlerde vatandaşlar da üçüncü doz korona aşısı ne zaman yapılacak sorusunu sormaya başladı.

Sinovac 3. doz aşı yapılacak mı? 3. doz korona aşısı ne zaman yapılacak? Çin'in koronavirüs aşısı Sinovac'ın delta varyantına karşı 3. doz olarak yapılması önerisi geldi. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng iki doz aşının ardından bir güçlendirici doz uygulamanın delta varyantına karşı çok güçlü antikor üreteceğini söyledi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre de Sinovac aşısı olan ilk kesimin antikor seviyelerinde düşüş olduğu belirlendi. 3. doz aşı uygulamasının gündeme geldiği şu günlerde vatandaşlar da üçüncü doz korona aşısı ne zaman yapılacak sorusunu sormaya başladı.

Delta varyantının Hindistan'da ortaya çıkması ve tüm dünyaya yaılması salgında yeni bir dalga endişesine neden oldu. Aşılaması tamamlanan vatandaşlar da delta varyantı sonrası endişelenmeye başladı. Uzmanlar aşılamada 3. dozun yapılması gerektiğini belirtirken Türkiye'de yapılan bir diğer çalışmada ise Sinovac aşısını yaptıran ilk grubun antikor seviyelerinde düşüş olduğu belirtildi. Peki delta varyantı sonrası korona virüs aşılamalarında 3. doz yapılacak mı? Sinovac 3. doz aşı yapılacak mı? 3. doz korona aşısı ne zaman yapılacak?

Sinovac 3. doz aşı yapılacak mı?

Sinovac sözcüsü Liu Peicheng Delta varyantının ortya çıkmasıyla aşıların etkinliği hakkında açıklamalarda bulundu. Liu Peicheng iki doz aşının ardından bir güçlendirici doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunu hızla ortaya çıkarabileceğini söyledi. Çin'in koronavirüs ile mücadelesinde önemli bir rol oynayan epidemiyolog Zhong Nanshan da aşılarının Delta varyantına karşı etkili olduğunu açıkladı.

3. doz korona aşısı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgınına karşı 3. doz aşılamaya dair henüz Türkiye'de net bir karar verilmedi. Uzmanlar 3. doz aşının yapılması gerektiğini belirtiyor. Sağlık Bakanlığı 3. doz aşılamaya ilişkin herhangi bir karar vermedi.

Sinovac yaptıranların ilk grubun antikor seviyeleri düştü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından yürütülen ‘Sinovac Aşısının Bağışıklık Yanıtı 3. Ay İzlem Sonuçları' konusundaki bilimsel çalışma tamamlandı.

MCBÜ tarafından yapılan açıklamada, uygulanan bilimsel çalışmanın sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının antikorlarında düşüş görüldüğü ve bu yüzden 3. doz hatırlatma aşısının gerekebileceği vurgulandı.

TTB'den "3. doz yapılmalı" önerisi geldi

TTB, sosyal medya hesabından, "Aşılamanın yapıldığı ilk gruplar olan sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri yurttaşlara, Delta varyantına karşı etkililiği kanıtlanmış aşıların randevuları derhal açılmalıdır" paylaşımı yaptı. Türkiye'de aşılama süreci Sinovac aşısı ile başlamış; aşılanan ilk gruplara sadece bu aşıdan yapılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.