Sınır dışı edilen göçmen sayısı açıklandı

Ülke genelinde düzensiz göçmenler sınır dışı edilmeye devam ediliyor. Peki kaç düzensiz göçmen sınır dışı edildi? İşte detaylar…

Göç İdaresi Başkanlığı, 7-13 Ekim tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini paylaştı.

Buna göre, ülke genelinde 4 bin 689 düzensiz göçmenin yakalandığını, 2 bin 260 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

4 bin 689 göçmen yakalandı

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 1907'i Afganistan, 93'ü Pakistan uyruklu olmak üzere, 4 bin 689 düzensiz göçmen yakalandı.

2 bin 260 göçmen sınır dışı edildi

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 866'sı Afganistan, 389'u Pakistan uyruklu olmak üzere bin 5 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Sınır dışı edilenlerin sayısı 91 bin 619'a ulaştı

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-13 Ekim tarihlerinde ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı, 52 bin 200'ü Afganistan, 10 bin 205'i Pakistan olmak üzere 91 bin 619'a ulaştı. .