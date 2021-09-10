DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Diyanet TV için 30 kişi alınacak
Zelenski'den Putin'i kızdıracak açıklama
Bingöl'den komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu Trabzonspor maçında yok
Yapay zeka öksürükten hastalıkları tespit edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi mesajı
ABD'de FETÖ'cüler tarafından kurulan dernekten BAYKAR'a boykot çağrısı
15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması hangi tarihte yapılacak?
İşsizlik rakamları açıklandı
Bankaların tepki çeken uygulaması Meclis'e taşındı
2021 Temmuz işsizlik oranları | Temmuz ayı işsizlik oranı ne kadar?
Borsa güne nasıl başladı?
Sınıfta koronavirüs (korona) vakası çıkarsa ne olur? Sınıf tatil edilir mi? Sınıf kapatılır mı?
Pakistan'dan 'Pencşir' açıklaması
Dr. Yunus Doğan’ın Liposuction Operasyonuna Dair Açıklamalar

TIMETURK / GENEL / Sınıfta koronavirüs (korona) vakası çıkarsa ne olur? Sınıf tatil edilir mi? Sınıf kapatılır mı?

Sınıfta koronavirüs (korona) vakası çıkarsa ne olur? Sınıf tatil edilir mi? Sınıf kapatılır mı?

Okullarda yüz yüze eğitimler 6 Eylül'de başladı. Ancak yüz yüze eğitimde veliler ve öğrencilerin kafasında soru işaretleri de halen devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulda ve sınıfta koronavirüs vakası çıkınca ne yapılacağı sorusuna yanıt verdi. Peki sınıfta koronavirüs (korona) vakası çıkarsa ne olur? Sınıf tatil edilir mi? Sınıf kapatılır mı? Sınıfta 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne olur?

2 Saat Önce
2021-09-10 09:48:24
Sınıfta koronavirüs (korona) vakası çıkarsa ne olur? Sınıf tatil edilir mi? Sınıf kapatılır mı?

Okullarda yüz yüze eğitimler 6 Eylül'de başladı. Ancak yüz yüze eğitimde veliler ve öğrencilerin kafasında soru işaretleri de halen devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulda ve sınıfta koronavirüs vakası çıkınca ne yapılacağı sorusuna yanıt verdi. Peki sınıfta koronavirüs (korona) vakası çıkarsa ne olur? Sınıf tatil edilir mi? Sınıf kapatılır mı? Sınıfta 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne olur?

Okullarda yüz yüze eğitimler 6 Eylül'de başladı. Eğitimlerin uzun aradan sonra yüz yüze başlaması bir çok soru işaretini kafalarda oluşmasına neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşların ve öğrencilerin akıllarındaki sorulara yanıt verdi. Bakanlık sınıfta öğrencide ve öğretmende koronavirüs çıkarsa ne olur sorusuna açıklık getirdi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin koronavirüs temaslısı olması durumunda ne olacağına da aıklık getirildi. MEB okullarda Kovid-19 vakası görülmesi halinde neler yapılacağına ilişkin soru ve cevapları yayımladı.

Sınıfta koronavirüs (korona) vakası çıkarsa ne olur?

Milli Eğitim Bakanlığı "sınıfta koronavirüs vakası çıkarsa ne olur? Sınıf kapatılır mı? Öğrenciler uzaktan eğitime mi geçer?" gibi sorulara yanıt verdi. İşte Sınıfta koronavirüs (korona) vakası çıkarsa ne olur? sorusunun yanıtı: Öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur. Okula devam etmez. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler okula devam eder. Bu kişilerin okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Teneffüs saati diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır. Aynı sınıfta 10 gün içinde 2'nci kez vaka çıktığı için sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir. Vaka pozitif çıkmazsa diğer öğrenciler okula devam eder.

Sınıfta 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne olur?

Sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki öğrencilere uzaktan eğitim verilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş