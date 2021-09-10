Okullarda yüz yüze eğitimler 6 Eylül'de başladı. Ancak yüz yüze eğitimde veliler ve öğrencilerin kafasında soru işaretleri de halen devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulda ve sınıfta koronavirüs vakası çıkınca ne yapılacağı sorusuna yanıt verdi. Peki sınıfta koronavirüs (korona) vakası çıkarsa ne olur? Sınıf tatil edilir mi? Sınıf kapatılır mı? Sınıfta 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne olur?

Okullarda yüz yüze eğitimler 6 Eylül'de başladı. Ancak yüz yüze eğitimde veliler ve öğrencilerin kafasında soru işaretleri de halen devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulda ve sınıfta koronavirüs vakası çıkınca ne yapılacağı sorusuna yanıt verdi. Peki sınıfta koronavirüs (korona) vakası çıkarsa ne olur? Sınıf tatil edilir mi? Sınıf kapatılır mı? Sınıfta 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne olur?

Okullarda yüz yüze eğitimler 6 Eylül'de başladı. Eğitimlerin uzun aradan sonra yüz yüze başlaması bir çok soru işaretini kafalarda oluşmasına neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşların ve öğrencilerin akıllarındaki sorulara yanıt verdi. Bakanlık sınıfta öğrencide ve öğretmende koronavirüs çıkarsa ne olur sorusuna açıklık getirdi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin koronavirüs temaslısı olması durumunda ne olacağına da aıklık getirildi. MEB okullarda Kovid-19 vakası görülmesi halinde neler yapılacağına ilişkin soru ve cevapları yayımladı.

Sınıfta koronavirüs (korona) vakası çıkarsa ne olur?

Milli Eğitim Bakanlığı "sınıfta koronavirüs vakası çıkarsa ne olur? Sınıf kapatılır mı? Öğrenciler uzaktan eğitime mi geçer?" gibi sorulara yanıt verdi. İşte Sınıfta koronavirüs (korona) vakası çıkarsa ne olur? sorusunun yanıtı: Öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur. Okula devam etmez. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler okula devam eder. Bu kişilerin okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Teneffüs saati diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır. Aynı sınıfta 10 gün içinde 2'nci kez vaka çıktığı için sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir. Vaka pozitif çıkmazsa diğer öğrenciler okula devam eder.

Sınıfta 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne olur?

Sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki öğrencilere uzaktan eğitim verilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.