Sinem Ünsal trafik kazası mı geçirdi? Sinem Ünsal sağlık durumu nasıl?

Oyuncu Sinem Ünsal ve yapımcı Nisan Ceren trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Sinem Ünsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOX'un yeni dizisi Gizli Saklı ve Demet Akbağ'ın Aydınlıkevler tiyatrosunun İzmir turnesinin dönüşü yaşanan trafik kazası ekibi korkuttu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oyunun ardından Sinem Ünsal ve oyunun baş yapımcısı Nisan Ceren, işleri olduğu için gece İstanbul'a dönmek için yola çıktı.

Ünsal ve Ceren'in Gebze yolunda seyir halinde olduğu aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından apar topar hastaneye kaldırılan Sinem Ünsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve vücudunda yara ve morluklar bulunan oyuncunun evine gittiği öğrenildi. Nisan Ceren'in kontrol amaçlı geceyi özel bir hastanede geçireceği öğrenildi.