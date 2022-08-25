Sinem Çiçek kimdir? Sinem Çiçek nasıl, neden öldü? Aslıhan Sinem Çiçek öldürüldü mü? İzmir'de Ege Üniversitesi hastanesinde hayatını kaybeden Sinem Çelik'in ölüm nedeni ekipler tarafından araştırılıyor. İş görüşmesine gittikten sonra eve dönmeyen ve 1 gün sonra ölüm haberi alınan Sinem Çiçek'in son olarak bindiği aracın sahibi bulundu. Araç sahibi C.A adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sinem Çiçek kimdir? Sinem Çiçek nasıl, neden öldü? Aslıhan Sinem Çiçek öldürüldü mü? İzmir'de Ege Üniversitesi hastanesinde hayatını kaybeden Sinem Çelik'in ölüm nedeni ekipler tarafından araştırılıyor. İş görüşmesine gittikten sonra eve dönmeyen ve 1 gün sonra ölüm haberi alınan Sinem Çiçek'in son olarak bindiği aracın sahibi bulundu. Araç sahibi C.A adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İş görüşmesi nedeniyle evden çıkan ve bir daha eve dönmeyen Sinem Çelik 1 gün sonra hayatını kaybetti. Sinem Çelik'in ölümü üzerine ekipler çalışma başlattı. İzmir Bayraklı'da kaybolan ve daha sonra cansız bedeni hastanede bulunan Sinem Çelik'in nasıl ve neden öldüğü halen sırrını koruyor.

Sinem Çiçek kimdir?

Sinem Çiçek henüz 18 yaşındaydı. İş görüşmesine giden Sinem Çelik o gün eve dönmedi. Ertesi gün ise Sinem Çelik'in Ege Üniversitesi'nde hayatını kaybettiği bilgisi alındı. Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Ailesi tarafından polise bildirilen olay sonrası genç kızın vefat ettiği haberi alındı.

Sinem Çiçek nasıl, neden öldü?

Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi.

Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar Çiçek (41), kızının kanında yüksek miktarda uyuşturucu tespit edildiğini belirterek, "Kızımın olay yerinde bahsettiği başka isimler kimler? Bunların araştırılmasını istiyoruz. Suçluların bulunması için devletimizden destek istiyoruz. Adalet istiyoruz. Kadın cinayetlerin durdurulmasını istiyoruz. Canımız yandı, evladımız gitti. Diğer genç kızlarımızın başına bir şey gelmesin" dedi.

Aslıhan Sinem Çiçek öldürüldü mü?

Çiçek'in şüpheli ölümü ile ilgili ekipler, Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Genç kızın telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda Çiçek'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe 'gasp' suçundan tutuklandı.

Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. İzmir'in Bayraklı ilçesinde kaybolduktan sonra hastanede cansız bedeni bulunan Sinem Çiçek'in ölmeden önce bindiği beyaz aracın sırrı çözüldü.

Görüntülerin ardından aracın plakasından, fırında çalışan arkadaşı C.A'ya ulaşıldı.

Ekipler, belirlenen adrese baskın yapıp, C.A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.A, adliyeye sevk edildi.

C.A, savcılık ifadesinde; Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümü ile ilgisinin olmadığını öne sürdü. Beyaz aracı ile Çiçek'i aldığını, daha sonra kendi evine geçtiklerini belirten C.A'nın, bir süre zaman geçirdikten sonra genç kızın evden tek başına ayrıldığını söylediği öğrenildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan C.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.