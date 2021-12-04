Sınavlara hazırlanırken ağzınıza bir karanfil atın! Çünkü...

Karanfil yoğun aromaya sahip bir baharattır. Karanfilin vücudumuza birçok faydası bulunur. Gelin vücudumuza sağladığı faydaları öğrenelim...



Karanfil baharatı Syzygium aromaticum isimli ağaçtan elde edilir. İlk defa Moluk adalarında bulunan bu ağaç dört mevsim yeşil kalır ve 10–20 m uzunluğa ulaşabilir.

Karanfilin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Karanfil, antioksidan özelliğe sahip bir baharattır. Bu sayede stres ve kaygıyla başa çıkmamıza yardımcı olur.

Karanfilin içerisinde bolca omega 3 yağ asitleri bulunur. Bu sayede karanfil, hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur. Sınavlara hazırlanan öğrenciler mutlaka karanfilden detek almalıdır.

Karanfilin içerisinde eugenol isimli bir bileşen vardır. Bu bileşen sayesinde karanfil dikkat dağınıklığının önüne geçer ve zihni berraklaştırır.

Karanfilin içerisindeki eugenol bileşeni fiziksel ağrılara da iyi gelir. Bilhassa baş ağrısı konusunda çok etkindir. Hızlı bir şekilde baş ağrısını geçirmek istiyorsanız karanfil yağını başınıza sürebilirsiniz.

Karanfilin içeriğinde bulunan manganez ve magnezyum vücuda dinçlik verir. Depresyon halinden de kurtarır.

Karanfil lifli bir yapıya sahiptir ve içerisinde bol miktarda K vitamini bulunur. Bu besin değeri sayesinde sindirim sorunlarının geçmesini sağlar. Aniden başlayan mide bulantılarına çare olur.

Ağrıyan dişe karanfil bastırmak ağrısının geçmesini sağlar. Çünkü karanfil antiseptik yani mikropları öldürücü ve analjezik yani ağrı kesici özelliklere sahiptir.

Geçmek bilmeyen öksürüğünüz varsa çaresi karanfildedir. Çünkü karanfil öksürük krizlerinden kurtarır, vücudun direncini artırıp hasta olmayı önler.

Karanfilin içerisinde bulunan alpha-kadinol, maslinik asit ve alpha-kubeben isimli bileşenler, ishali hızlı bir şekilde kesecektir.

Karanfilin besin değeri nedir?

1 tane (Orta boy) karanfil 5,48 kaloridir. Karanfil 1,31 Karbonhidrat (g), 0,12 Protein (g), 0,26 yağ (g), 0,68 lif (g), 5,54 Sodyum (mg), 20,40 potasyum (mg), 12,64 Kalsiyum (mg), 3,20 A Vitamini (ui), 0,00 C Vitamini (mg), 0,24 ve demir içerir.

Karanfili nasıl tüketmek gerekir?

Karanfilden çay hazırlamak için bir bardak kaynar suyun içerisine yaklaşık on tane karanfil koyup demleyerek içebilirsiniz. Tadı hoşuna gitmezse içerisine tarçın da ilave edebilirsiniz. Aynı zamanda her siyah çayın içerisine dört veya beş adet karanfil de atabilirsiniz. Hiçbirini yapamasanız da elinize birkaç tane karanfil alıp ağzınıza atıp çiğnemeniz ondan faydalanmak için yeterli olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.