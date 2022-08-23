Sınavda Okunacak Dualar Neler? Sınav Duası
Sınavda başarı getiren dualar neler? Sınav duası nedir? Unutkanlığı gideren dualar neler? Kalem suresi okunuşu ne? Sınav esnasında başarı getiren ve zihin açan dualar hakkında detaylara haberimizde yer verdik. İşte detaylar.
2022-08-23 19:52:00
Sınavda Okunması Önerilen Dua
Okunuşu
Kale rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefkahu kavli.
Meali
Anlamı: Ey Rabbim! Göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü, çöz de sözümü anlasınlar. (TAHA 25-28)
Okunuşu:
“Rabbi zidnî ilmen”
Mânası:
“...Rabbim, ilmimi artır.” (Tâ Hâ Sûresi 114)
Sınavda Başarı Getiren Dualar
Rabbi Yessir Duası
Arapçası:
Rabbi Yessir ve la tüasir, rabbi temmim bil hayr.
Türkçesi:
Rabbim işimi kolaylaştır, güçleştirme. Rabbim bu işimi hayırla tamamla.
Sınavda unutkanlık olmaması için;
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” okunabilir.
Salat-ı Münciye Duası
Okunuşu:
“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed'in salâten tüncînâ bihâ min cemîi'l-ehvâli ve'l-âfât. Ve takdî lenâ bihâ cemîa'l-hâcât ve tutahhirünâ bihâ min cemîi's-seyyiât ve terfeunâ bihâ â'le'd-derecât ve tübelliğünâ bihâ aksa'l-ğâyât. Min cemîi'l-hayrâti fi'l-hayâti ve bâ'de'l-memât. Âmin yâ mücîbe't-da'vât ve'l-hamdülillâhi Rabbi'l-âlemîn.”
Manası:
“Allah'ım! Efendimiz Muhammed Mustafa'ya rahmet et. Öyle bir rahmet et ki, o rahmetinle bizi bütün korku ve belâlardan kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı o rahmetinin hürmetine yerine getir. Bütün günahlarımızı o rahmetinle temizle. O rahmetin hürmetine bizi en yüce derecelere çıkar. O rahmetin hürmetine hayatta iken de, öldükten sonra da düşünülebilecek bütün hayırların en yücesine ulaştır. Duamızı kabul et, ey dualara cevap veren Allah'ım! Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.”
Kalem Suresi
Bismillahirrahmanirrahim
- Nun velkalemi ve ma yesturune.
- Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.
- Ve inne leke leecren ğayre memnunin.
- Ve inneke le'ala hulukın 'azıymin.
- Fesetubsıru ve yubsırune.
- Bieyyikumulmeftunu.
- İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.
- Fela tutı'ılmukezzibiyne
- Veddu lev tudhinu feyudhinune.
- Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.
- Hemmazin meşşain binemiymin.
- Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.
- 'utullin ba'de zalike zeniymen.
- En kane za malin ve beniyne.
- İza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.
- Senesimuhu 'alelhurtumi.
- İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.
- Ve la yestesnune.
- Fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.
- Feasbehat kessariymi.
- Fetenadev musbihıyne.
- Eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.
- Fentaleku ve hum yetehafetune.
- En la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.
- Ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.
- Felemma reevha kalu inna ledallune.
- Bel nahnu mahrumune.
- Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.
- Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.
- Feakbele ba'duhum 'ala ba'dın yetelavemune.
- Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.
- 'asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.
- Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.
- İnne lilmuttekıyne 'ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.
- Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.
- Ma lekum keyfe tahkumune.
- Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.
- İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.
- Em lekum eymanun 'aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.
- Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.
- Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.
- Yevme yukşefu 'an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.
- Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.
- Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.
- Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.
- Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.
- Em 'ındehumulğaybu fehum yektubune.
- Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.
- Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.
- Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.
- Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.
- Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.
YORUMLAR (0)