Sınavda Okunacak Dualar Neler? Sınav Duası

Sınavda başarı getiren dualar neler? Sınav duası nedir? Unutkanlığı gideren dualar neler? Kalem suresi okunuşu ne? Sınav esnasında başarı getiren ve zihin açan dualar hakkında detaylara haberimizde yer verdik. İşte detaylar.

Sınavda Okunması Önerilen Dua

Okunuşu

Kale rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefkahu kavli.

Meali

Anlamı: Ey Rabbim! Göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü, çöz de sözümü anlasınlar. (TAHA 25-28)

Okunuşu:

“Rabbi zidnî ilmen”

Mânası:

“...Rabbim, ilmimi artır.” (Tâ Hâ Sûresi 114)

Sınavda Başarı Getiren Dualar

Rabbi Yessir Duası

Arapçası:

Rabbi Yessir ve la tüasir, rabbi temmim bil hayr.

Türkçesi:

Rabbim işimi kolaylaştır, güçleştirme. Rabbim bu işimi hayırla tamamla.

Sınavda unutkanlık olmaması için;

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” okunabilir.

Salat-ı Münciye Duası

Okunuşu:

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed'in salâten tün­cînâ bihâ min cemîi'l-ehvâli ve'l-âfât. Ve takdî lenâ bihâ ce­mîa'l-hâcât ve tutahhirünâ bihâ min cemîi's-seyyiât ve ter­fe­unâ bihâ â'le'd-derecât ve tübelliğünâ bihâ aksa'l-ğâyât. Min cemîi'l-hayrâti fi'l-hayâti ve bâ'de'l-memât. Âmin yâ mü­cîbe't-da'vât ve'l-hamdülillâhi Rabbi'l-âlemîn.”

Manası:

“Allah'ım! Efendimiz Muhammed Mustafa'ya rahmet et. Öy­le bir rahmet et ki, o rahmetinle bizi bütün korku ve be­lâ­lar­dan kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı o rahmetinin hürme­tine ye­rine getir. Bütün günahlarımızı o rahmetinle temizle. O rah­metin hürmetine bizi en yüce derecelere çıkar. O rah­me­tin hürmetine hayatta iken de, öldükten sonra da düşü­nü­le­bi­lecek bütün hayırların en yücesine ulaştır. Duamızı kabul et, ey dualara cevap veren Allah'ım! Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.”

Kalem Suresi

Bismillahirrahmanirrahim