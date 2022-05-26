Sınavda başarılı olmak için okunması gereken dualar nelerdir?

Birçok öğrenci panikleyerek sınava girecekleri zaman başarılı olamayacaklarını düşünüyorlar. Bu tür başarı kaygısı durumlarında birçok öğrenci dualara sığınmaktadır. Peki, sınavlarda başarılı olmak için hangi dualar okunmalıdır? İşte sınavlarda okunması gereken dualar...

Sınavları için çok çalışan ama yine de başarısız olma endişesi taşıyan öğrencilerin yardımına dualar gelir. Hayatın her alanında elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve arkasından Allah'a sığınmalıyız. Sınav kaygısı yaşayan öğrenciler, mümkün olduğu kadar çok çalıştıktan sonra yapacakları sınav duaları ile Allah'a sığınarak başarısızlık korkularını yenebilirler. Peki sınavda başarılı olmak için hangi dua okunmalıdır? Sınavda okunacak dualar nelerdir?

Sınavda başarılı olmak için okunacak dua

Peygamberimiz (S.A.V) başarılı olmak için şu duayı önermiştir:

"Allümme inni es'elükes-sebate fim-emri ve es'elü azimet'r-ruşdi. Ve es'elüke şükra ni'metike ve husne'ıbadetike. Ve es'elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e'uzü bike min şerri mata lemü. Ve es'elüke min hayri ma ta'lemü. Ve stağfiruke mimma ta'lemü. İnneke ente'allamü'l-guyub."

Manası: Allah'ım! Senden dinde sebat etmeyi istiyorum ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şeklide ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğrilikten uzak bir kalp diliyorum. Allah'ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum. Şüphesiz Sen gayıpları bilensin."

Sınav duası okunuşu:

İsra Suresi 80. Ayet 17/İSRA-80: Rabbim, girdiğim yere sıdk halinde girdir ve çıktığım yerden sıdk ile çıkart, ledünnünden zafere erdirici bir kudret oluştur bende!

- Ya rabbi, göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimi ve bağını çöz sözümü anlaşılır eyle. Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, senin rahmetine sığınıyorum.

"Rabbim, dürüst olarak yiğitçe girilmesi gereken yere, emniyetle girmemi sağla. Dürüst olarak yiğitçe çıkılması gereken yerden emniyetle çıkmamı sağla. Bana kendi katından yardımcı bir güç, beni destekleyen bir devlet, bir iktidar ver." diyerek niyaz edilmelidir.

Sınav duası okunuşu:

“Allahümme'nfa'nî bima ‘allemtenî ve ‘allimnî ma yenfeunî verzugni ilmen tenfeunî bihî.”

Sınav duası anlamı:

“Allah'ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.” (Hâkim, De'avât, No: 1879, I, 510)