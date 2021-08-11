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TIMETURK / GENEL / Sinan Çiftçi kimdir? Sinan Çiftçi mesleği nedir?

Sinan Çiftçi kimdir? Sinan Çiftçi mesleği nedir?

Sinan Çiftçi kimdir? Sinan Çiftçi mesleği nedir? Burhan Kuzu hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Sinan Çiftçi'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Sinan Çiftçi hakkında suç duyurusunda bulundu.

2 Saat Önce
2021-08-11 18:12:10
Sinan Çiftçi kimdir? Sinan Çiftçi mesleği nedir?

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Sinan Çiftçi kimdir? Sinan Çiftçi mesleği nedir? Burhan Kuzu hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Sinan Çiftçi'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Sinan Çiftçi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hakkında skandal ifadeler kullanan Sinan Çiftçi hakkında Oktay'ın avukatları tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Son günlerde iddiaları ile güneme gelen Sinan Çiftçi'nin kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Sinan Çiftçi kimdir?

Sinan Çiftçi isimli şahıs Burhan Kuzu'nun danışmanı olduğunu iddia etmektedir.

Sinan Çiftçi katıldığı Youtube programlarında skandal ifadelerde bulundu.

CHP'lli olduğu bilinen Sinan Çiftçi'nin 994 Bursa Karacabey doğumlu olduğu öğrenildi.

Sinan Çiftçi aynı zamanda Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisidir.

Sinan Çiftçi hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın avukatı Deniz Yazar tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Çiftçi'nin, 8 Ağustos'ta bir Youtube kanalındaki yayında Fuat Oktay'a yönelik hakarette bulunduğu belirtildi.

Dilekçede, Çiftçi'nin, gerçekle örtüşmesi mümkün olmayan çirkin ithamlarda bulunduğu ifade edildi.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "hakaret" suçuna ilişkin 125. maddesindeki hükümler ile Anayasa'nın 26. maddesindeki 'Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti' hükümlerinin hatırlatıldığı dilekçede, Çiftçi'nin Oktay ile ilgili sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında bulunmadığı, bu sözlerin eleştiri sınırları içinde değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı vurgulandı.

Dilekçede, Çiftçi'nin ifadelerinin, Oktay'ın 'onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek' nitelikte olduğu kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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