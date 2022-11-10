Simge Sütşurup kimdir? Mustafa Sandal'ın baldızı kim?

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal Emina Jahovic'ten boşandıktan sonra uzun süre hayatına yalnız devam etmişti. Mustafa Sandal daha sonra Melis Sütşurup ile birlikte olmaya başlamış ve bu birliktelik evlilikle son bulmuştu. Mustafa Sandal eşi Melis Sütşurup ile baldızı Simge Sütşurup'un nikah şahidi oldu. Magazin gündeminde yer alan gelişmenin ardından Simge Sütşurup'un kim olduğu internette gündem oldu.

Türkiye'nin mnde gelen pop şarkıcılarından olan Mustafa Sandal geçtiğimiz aylarda hayatını Melis Sütşurup ile birleştirmişti. Emina Jahovic'ten boşadıktan sonra adı pek çok kişiyle anılan Mustafa Sandal'ın sürpriz evliliği herkesi şaşırttı. Melis Sütşurupile mutlu bir evliliği olan Mustafa Sandal eşiyle birlikte baldızı simge Sütşurup'un nikah şahidi oldu.

SİMGE SÜTŞURUP KİMDİR?

Ünlü pop şarkıcısı Mustafa Sandal geçtiğimiz gün baldızı Melis Sütşurup'un nikah şahidi oldu.

Sevgilisi Melis Sütşurup ile İtalya'da sürpriz bir nikahla dünya evine giren Mustafa Sandal bu kez Sütşurup ailesinden baldızının nikahında görüntülendi.

Simge Sütşurup Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un kız kardeşidir.

Uzun süre birlikte olduğu erkek arkadaşıyla dünya evine giren Simge Sütşurup'un nikah şahidi Mustafa Sandal oldu.

Kardeşi Simge Sütşurup'u evlendiren Melis Sütşurup nikaha ait fotoğrtafları da kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Simge Sütşurup'un kaç yaşında olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medyayı etkili şekilde kullanan Simge Sütşurup'un instagram hesabı ise simges85_'dır.

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?

Melis Sütşurup 2022 itibari ile 33 yaşındadır. 1989 oğumlu olan Melis Sütşurup sosyetenin yakından tanıdığı isimlerdendir.

Melis Sütşurup aynı zamanda çok bilindik bir butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi daha önce bir evlilik yaşayan Melis Sütşurup'un bu evlilikten bir de oğlu vardır.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup birlikteliği geçtiğimiz Aralık 2018'de başlamıştı. İkilinin ilişkisi magazin dünyasında geniş yer buluyordu.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup arasında kavgag ve ayrılık haberleri de basına yasımıştı.

Amerika'da Mustafa Sandal ile kavga eden ve apar topar İstanbul'a gelen Melis Sütşurup, Sandal'ın İstanbul'a gelmek yerine Paris'e gitmesi üzerine bu ilişkiyi bitirmişti.

Çift ilerleyen günlerde yeniden barıştıklarını duyurmuşlardı.

Fransa'dan döner dönmez aşkının gönlünü alan 49 yaşındaki popçu, 9 Haziran'da New York'ta verdiği konsere sosyetik güzeli de götürmüştü.

İkili geçtiğimiz günlerde sade bir nişan yaparak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup çifti önümüzdeki günlerde dünya evine girecek. 3 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşecek nikâh töreni yapılacak ve 10 Haziran'da ise Marmaris'te ailelerin ve dostların katılımıyla düğün yapılacak. .