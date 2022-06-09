Simge konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Beyoğlu, Simge konseri nerede yapılacak? 11 Haziran Simge konseri bedava mı, ücretli mi? soruları şu sıralar Simge hayranları tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında hayranları ile buluşmaya hazırlanan genç şarkıcı Simge'nin konserine ilgi oldukça fazla. Simge hayranları konserine ne zaman, nerede ve saat kaçta başlayacağını merak edip araştırıyor.

Simge konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Beyoğlu, Simge konseri nerede yapılacak? Simge konseri bedava mı, ücretli mi? soruları şu sıralar Simge hayranları tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında hayranları ile buluşmaya hazırlanan genç şarkıcı Simge'nin konserine ilgi oldukça fazla. Simge hayranları konserine ne zaman, nerede ve saat kaçta başlayacağını merak edip araştırıyor.

Tarzı ve müziği ile kısa sürede kemikleşmiş bir hayran kitlesine ulaşan Simge, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alacak. Simge'nin konserinde doyasıya eğlenmek isteyenler konser saatini iple çekmeye başladı. Beyoğlu'nda Simge konserine gitmek isteyenler konserin ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacağını internetten araştırıyor. Simge konserinin detayları netleşti.

Simge konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı organizasyon on binlerce kişi ağırladı. Simge'nin konserine de binlerce kişinin katılması bekleniyor. Simge'nin Beyoğlu konseri 11 Haziran günü yapılacak. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan konser saat 20.00'de başlayacak.

Beyoğlu, Simge konseri nerede yapılacak?

Simge konseri Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı'nda yapılacak.

11 Haziran Simge konseri bedava mı, ücretli mi?

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Simge konseri ücretsiz olacak. Tüm vatandaşlar Simge'nin konserine ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali etkinliklerine ücretsiz katılabilirler.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali hakkında

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 12 Haziran'a kadar 4 bin 953 sanatçıyı 1500'ü aşkın etkinlikte İstanbullularla buluşturacak.

Festival kapsamında kurulan 3 açık hava sahnesi, 15 sokak sahnesi ve 4 cadde etkinliği festival coşkusunu kentin dört bir yanına taşıyacak.

Festivalde konserlerden sergilere, çocuk atölyelerinden söyleşilere, tiyatro ve opera temsillerinden film gösterimlerine ve açık hava konserlerine kadar çok sayıda etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin açılış konserini, Rebetiko müziğinin dünyadaki en önemli temsilcileri arasında gösterilen Yunan sanatçı Glykeria AKM'de verdi.