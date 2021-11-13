Simge Barankoğlu kimdir? Simge Barankoğlu Instagram adresi nedir? İzmir'de suç şebekesine yapılan operasyonda aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ile Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 16 kişi tutulandı. Sosyal medyada milyona yakın takipçisi olan ve bir çok kişi tarafından bilinen Simge Barankoğlu ilk ifadesinde 'Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum.' dedi. Gündeme oturan operasyonun arından Simge Barankoğlu'nun kim olduğu bir çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Simge Barankoğlu kimdir? Simge Barankoğlu Instagram adresi nedir? İzmir'de suç şebekesine yapılan operasyonda aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ile Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 16 kişi tutulandı. Sosyal medyada milyona yakın takipçisi olan ve bir çok kişi tarafından bilinen Simge Barankoğlu ilk ifadesinde "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi. Gündeme oturan operasyonun arından Simge Barankoğlu'nun kim olduğu bir çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

İzmir'de düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si serbest bırakıldı 16'sı ise tutuklandı. Tutuklananlar arasında sosyal medya fenomenleri de bulunuyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı. Operasyon ile sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına alındı. Barankoğlu ve Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı.

Simge Barankoğlu kimdir?

Simge Barankoğlu sosyal medya denomenidir. Instagram hesabında 1 milyona yakın takipçisi var. Tutuklanan Simge Barankoğlu ifadesinde, "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Simge Barankoğlu Instagram hesabı

Simge Barankoğlu Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Simge Barankoğlu'nun Instagram hesabı şu şekilde: https://www.instagram.com/sbarankoglu1/?hl=tr hesap adı "sbarankoglu1"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.