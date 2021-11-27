Simay Barlas kimdir? Simay Barlas kaç yaşında? Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinde Efnan karakterini canlandıran Simay Barlas, ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in övgü yağmuruna tutuldu. Tatlıses Aziz dizisinden bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak Simay Barlas hakkında övgü dolu sözler söyledi. Tatlıses'in paylaşımı sonrası Simay Barlas'ın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. İşte Simay Barlas'ın özgeçmişi...

Genç kadın oyuncu Simay Barlas İbrahim TAtlıses'in övgü yağmuruna tutuldu. Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinde Efnan karakterini canlandıran genç oyuncu hakkında İbrahim Tatlıses'ten iyi yorumlar geldi. Tatlıses Aziz dizisinden bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak şunları yazdı: Vay benim Aziz kardeşim, bitirdin beni be bitirdin arkadaş. Bütün diğer dizilerde oynayan kadın oyunculardan ricamdır, Aziz'de oynayan Efnan kızımı örnek alsınlar. Oralarıyla buralarıyla oynamasınlar. Bakın yüzüne nerdeyse makyaj bile yok... Tertemiz, duru bir yüze sahip. İnşallah Efnan kızım başkalarının lafına uymaz estetik yaptırmaz, böyle sade ve temiz kalır. Bütün ekibi yürekten tebrik ediyor ve alkışlıyorum." Tatlıses'in paylaşımı sonrası binlerce kişi Simay Barlas kimdir? sorusunu sormaya başladı. İşte Simay Barlas'ın hayatı ve biyografisi...

Simay Barlas kimdir?

Simay Barlas şu sıralar Aziz dizisinde Efnan rolünü canlandırıyor.

Simay Barlas 5 Mayıs 1998'de İstanbul'da doğdu.

Oyunculuğa küçük yaşta merak salan Simay Barlas eğitimini ve kariyerini de bu yönde devam ettirdi.

Genç oyuncu İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur.

İlk oyunculuk tecrübesini 2014 yılından itibaren Star TV'de yayınlanmaya baslayan Paramparça dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Barlas, ardından 2017 yılında Kanal D'de yayınlanan Adı Efsane isimli dizide Naz, 2016 yılında Star TV'de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır isimli dizide Gözde ve 2020 yılından itibaren Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Damla karakterlerine hayat vermiştir. Simay Barlas 2020 yılında Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı isimli dizide Yağmur ve 2021 yılı Ekim ayı itibariyle Show TV'de yayınlanan Aziz isimli dizide Efnan karakterini canlandırmıştır.

Simay Barlas'ın oynadığı diziler

2013 Paramparça Öykü

2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır Gözde Sarıyaz

2017 Adı Efsane Naz Yalınay

2019-2020 Zalim İstanbul Damla Karaçay

2020 Bir Annenin Günahı Yağmur

2021 Aziz Efnan

Simay Barlas'ın oynadığı filmler

2019 Dijital Esaret





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