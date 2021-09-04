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TIMETURK / GENEL / Silivri'de plastik fabrikasında yangın

Silivri'de plastik fabrikasında yangın

Silivri'de kauçuk üretimi yapan bir plastik fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Silivri ve çevre ilçelerden olay yerinde giden çok sayıda itfaiye ekibinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

58 Dakika Önce
2021-09-04 07:32:57
Silivri'de plastik fabrikasında yangın

SİLİVRİ'de kauçuk üretimi yapan bir plastik fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Silivri ve çevre ilçelerden olay yerinde giden çok sayıda itfaiye ekibinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Silivri'ye bağlı Değirmenköy'de D100 Karayolu yanında bulunan ve kauçuk üretimi yapan plastik fabrikasında sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yanıcı maddeler dolayısıyla alevler kısa sürede büyürken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin metrelerce yükseldiği, dumanların ise gökyüzü kapladığı yangına itfaiyenin ekipleri müdahale başlattı.

Öte yandan, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor. 10 bin metre karelik alana kurulu fabrikadaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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