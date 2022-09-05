Silivri Cezaevinin adı mı değişti? Silivri Cezaevi ismi ne oldu? Silivri cezaevi adı neden değişti? Türkiye'nin en modern ve yüksek teknolojili, Avrupa'nın en büyük cezaevi olan Silivri cezaevinin adının değiştiği açıklandı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Silivri Cezaevi'nin ismini Marmara Cezaevi olarak değiştiği belirtildi.

Silivri Cezaevinin adı mı değişti? Silivri Cezaevi ismi ne oldu? Silivri cezaevi adı neden değişti? Türkiye'nin en modern ve yüksek teknolojili, Avrupa'nın en büyük cezaevi olan Silivri cezaevinin adının değiştiği açıklandı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Silivri Cezaevi'nin ismini Marmara Cezaevi olarak değiştiği belirtildi.

Silivri Cezaevinin adı mı değişti?

Adalet Bakanlığı Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün adının değiştiğini açıkladı. Selivri Cezaevi'nin adının bundan sonra Marmara Cezaevi olacağı belirtildi.

Silivri Cezaevi ismi ne oldu?

Yapılan değişiklikle Silivri Cezavi'ni adı Marmara Cezaevi oldu.

Silivri cezaevi adı neden değişti?

Silivri cezaevinin adının neden değiştiğine dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Silivri cezaevi hakkında

Silivri Cezaevi (Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü) İstanbul'un Silivri ilçesinde yer alan ve yapımı 2008 yılında tamamlanan cezaevidir. 8 tane L tipi kapalı, 1 tane T tipi kapalı ve 1 açık toplam 10[2] cezaevinden oluşan "Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü", Türkiye'nin en modern ve yüksek teknolojili, Avrupa'nın en büyük cezaevidir.

Toplam yüzölçümü 744 768 metrekare olan yerleşkede mahkûmların kalabileceği alan 437 bin metrekaredir. 8 ayrı kapalı L Tipi cezaevi, 1 kapalı ve bir açık cezaevinden oluşan Silivri Kampüsü'nün kapasitesi yaklaşık 11.000 kişi. Cezaevinin toplam 2 bin çalışanı bulunmaktadır ve bunun için kampüs içerisine 500 daireli lojman da inşa edilmiştir.

Açık cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklular yemek, ekmek, çamaşır, ütü, atık su arıtması, ısıtma sistemi, kantin ve lokanta hizmetlerinde bulunuyorlar. Silivri Yerleşkesinde erkek ve kadın kuaförleri, alışveriş merkezi, kreş, 64 iş atölyesi, 48 dershane, 16 halı saha, 8 konferans salonu atık su arıtma tesisi, 6 trafo ve 2 su deposu yer alıyor.

Cezaevindeki odalarda iki kişilik ranza ve bunun yanı sıra gereken durumlarda ranzaya dönüştürülebilecek bir yatak bulunuyor. Engelli tutuklu ve hükümlüler için her cezaevinde iki özel engelli odası yer alıyor.

Cezaevinin yapımına 2005 yılında başlanmış ve üç yılda tamamlanmıştır. Cezaevi için toplam 100 milyon Türk lirası harcanmıştır.