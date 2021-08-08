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TIMETURK / GENEL / Şile sahillerinde denize girmek bugün de yasak

Şile sahillerinde denize girmek bugün de yasak

Şile Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini korumak amacıyla ilçe sahillerinde saat 09.00 itibarıyla gün boyu denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

11 Saat Önce
2021-08-08 10:00:52
Şile sahillerinde denize girmek bugün de yasak

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Şile Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini korumak amacıyla ilçe sahillerinde saat 09.00 itibarıyla gün boyu denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye ait meteorolojik hava deniz tahmin raporlarına göre, bugün rüzgarın kuzey (yıldız) ve kuzeydoğudan (poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı belirtildi.

Sahillerde can ve mal kayıplarının önlenmesi için hava deniz raporları doğrultusunda alınan gerekli önlemlerin, vatandaşların duyarlı yaklaşım ve destekleriyle etkin şekilde uygulandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre; ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ila 2,5 metre olduğu bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca 8 Ağustos Pazar saat 09.00 itibarıyla gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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