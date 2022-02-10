Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu hangi dizide oynuyor? Genç oyuncu Sıla Türkoğlu rol aldığı dizilerdeki performansı ile adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Sıla Türkoğlu'nun kim olduğu sıkça araştırılmaya başlandı. İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu oyunculuk kariyerine Ağlama Anne dizisiyle başladı. İşte Sıla Türkoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu hangi dizide oynuyor? Genç oyuncu Sıla Türkoğlu rol aldığı dizilerdeki performansı ile adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Sıla Türkoğlu'nun kim olduğu sıkça araştırılmaya başlandı. İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu oyunculuk kariyerine Ağlama Anne dizisiyle başladı. İşte Sıla Türkoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Sıla Türkoğlu'nun adı son zamanlarda oldukça fazla duyulmaya başlandı. Sosyal medya platformlarında da zaman zaman TT olan Sıla Türkoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. İşte Sıla Türkoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Sıla Türkoğlu kimdir?

Sıla Türkoğlu 18 Nisan 1999 yılında İzmir Bornova'da dünyaya geldi.

Sıla Türkoğlu dizi ve film oyuncusudur.

Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu oyunculuğa küçük yaşlarda merak saldı.

Kariyerini bu anlamda şekillendirmek isteyen Sıla Türkoğlu pek çok dizi ve kısa filmde rol aldı.

Sıla Türkoğlu 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle oyunculuğa merhaba dedi. Ardından 2019'da Yemin dizisinde Suna karakterini canlandırdı ve bu dizide adını duyurdu. 2020'de rol aldığı Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu Baba Ben Geldim adlı kısa filmde de oynamıştır.

Sıla Türkoğlu 1.68 cm boyunda ve 55 kg. ağırlığındadır.

Rol aldığı diziler

2018 Ağlama Anne Alev Yardımcı Karakter

2019 Yemin Suna Yardımcı Karakter

2020 Emanet Seher Başrol Oyuncusu

Rol aldığı filmler

Baba Ben Geldim (Sıla, Kısa Film 2019)

Ağlama Anne dizisi hakkında

Ağlama Anne, 7 Ekim 2018 tarihinde atv'de yayınlanmaya başlayan; Birce Akalay, Cansel Elçin, Özlem Yılmaz, Sezin Akbaşoğulları ve Selim Bayraktar'ın başrollerini paylaştığı; proje tasarımını Esin Gök'ün, senaristliğini Serdar Oğuz'un yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Feride Kaytan'ın oturduğu dram türündeki Türk televizyon dizisidir. 30 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan 13. bölümü ile final yaparak sona ermiştir. .