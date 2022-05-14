Sıla 'şarkıcı' şarkı sözü | Sıla Şarkıcı dinle | Sarkıcı şiiri kimin, sözleri neler? Ünlü müzisyen Sıla 6 yıl aradan sonra müzik dünyasına yeni albümü ile bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. 20 Mayıs'ta 'Şarkıcı' adlı albümü ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Sıla'nın albüme adını veren Şarkıcı şiirinin ilk klibi YouTube'de yayınlandı. Şarkıcı albümüne 15 yen şarkı sığdıran Sıla 2022 yılına damga vuracak gibi görünüyor. Şarkıcı şarkı sözleri ve şarkıcı videosu son zamanlarda internette sıkça araştırılmaya başlandı.

Sıla "şarkıcı" şarkı sözü | Sıla Şarkıcı dinle | Sarkıcı şiiri kimin, sözleri neler? Ünlü müzisyen Sıla 6 yıl aradan sonra müzik dünyasına yeni albümü ile bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. 20 Mayıs'ta "Şarkıcı" adlı albümü ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Sıla'nın albüme adını veren Şarkıcı şiirinin ilk klibi YouTube'de yayınlandı. Şarkıcı albümüne 15 yen şarkı sığdıran Sıla 2022 yılına damga vuracak gibi görünüyor. Şarkıcı şarkı sözleri ve şarkıcı videosu son zamanlarda internette sıkça araştırılmaya başlandı.

Sıla Gençoğlu 6 yıl aradan sonra 15 şarkılık yeni albümü ile sevenleriyle buluşacak. Sıla "Şarkıcı" şarkısı ile 2022 yılına damga vurmaya hazırlanıyor. Albüme adına veren "Şarkıcı"nın ilk klibi de Youtube sosyal medya platformlarında yayınlanmaya başlandı.

Sıla "şarkıcı" şarkı sözü

Kırmızı ipek gibi

Şahidim kalbim

Dolandım bileğime

Çöz beni

Bi' kız vardı

Saçı kumral bakan

Güneş vursa kızıl

Eski

Bukleli

Daha da çözmedim

Örgü değildi

Eminim

Bağrı avaz avaz

İnsanın teki işte

Hepimiz gibi

Hepimiz gibi sığa mağlup

Ama denizin de dibi

Uykusu karanlık

Karanlık kalabalık

Yüzüstü buz gibi

Bana hem küs hem barışık

Sarıldım kaktüse dost gibi

Belki de ismimi hatırlarsın

Ben sıla

Şarkıcı

Yaz çocuğum

Unutmak düş gibi

Okuduğum kitaplarda

Yazılan şarkılarda hep söylüyor

Kırılır hayat

Geçmişe bakınca şimdi dersin

Hadi

Hadi

Hadi

Hadi

Sıla Şarkıcı dinle

Sıla'nın uzun aradan sonra çıkaracağı albüme adını veren "Şarkıcı" şarkısına video klip çekildi.

Sarkıcı şiiri kimin, sözleri neler?

Şarkıcı albümü merakla beklenirken Şarkıcı şiirinin ve şarkısının kime ait olduğu da merak edilimeye başlandı. lk klip albümle aynı ismi taşıyan açılış parçası ‘Şarkıcı'ya ait. Sözleri Sıla Gençoğlu, müziği Gürsel Çelik imzası taşıyan ‘Şarkıcı'nın klibi Bedran Güzel yönetmenliğinde Kemerburgaz Kent Ormanları'nda çekildi. .