Sıla 'şarkıcı' şarkı sözü | Sıla Şarkıcı dinle | Sarkıcı şiiri kimin, sözleri neler?
Sıla 'şarkıcı' şarkı sözü | Sıla Şarkıcı dinle | Sarkıcı şiiri kimin, sözleri neler? Ünlü müzisyen Sıla 6 yıl aradan sonra müzik dünyasına yeni albümü ile bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. 20 Mayıs'ta 'Şarkıcı' adlı albümü ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Sıla'nın albüme adını veren Şarkıcı şiirinin ilk klibi YouTube'de yayınlandı. Şarkıcı albümüne 15 yen şarkı sığdıran Sıla 2022 yılına damga vuracak gibi görünüyor. Şarkıcı şarkı sözleri ve şarkıcı videosu son zamanlarda internette sıkça araştırılmaya başlandı.
2022-05-14 14:23:01
Sıla "şarkıcı" şarkı sözü | Sıla Şarkıcı dinle | Sarkıcı şiiri kimin, sözleri neler? Ünlü müzisyen Sıla 6 yıl aradan sonra müzik dünyasına yeni albümü ile bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. 20 Mayıs'ta "Şarkıcı" adlı albümü ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Sıla'nın albüme adını veren Şarkıcı şiirinin ilk klibi YouTube'de yayınlandı. Şarkıcı albümüne 15 yen şarkı sığdıran Sıla 2022 yılına damga vuracak gibi görünüyor. Şarkıcı şarkı sözleri ve şarkıcı videosu son zamanlarda internette sıkça araştırılmaya başlandı.
Sıla Gençoğlu 6 yıl aradan sonra 15 şarkılık yeni albümü ile sevenleriyle buluşacak. Sıla "Şarkıcı" şarkısı ile 2022 yılına damga vurmaya hazırlanıyor. Albüme adına veren "Şarkıcı"nın ilk klibi de Youtube sosyal medya platformlarında yayınlanmaya başlandı.
Sıla "şarkıcı" şarkı sözü
Kırmızı ipek gibi
Şahidim kalbim
Dolandım bileğime
Çöz beni
Bi' kız vardı
Saçı kumral bakan
Güneş vursa kızıl
Eski
Bukleli
Daha da çözmedim
Örgü değildi
Eminim
Bağrı avaz avaz
İnsanın teki işte
Hepimiz gibi
Hepimiz gibi sığa mağlup
Ama denizin de dibi
Uykusu karanlık
Karanlık kalabalık
Yüzüstü buz gibi
Bana hem küs hem barışık
Sarıldım kaktüse dost gibi
Belki de ismimi hatırlarsın
Ben sıla
Şarkıcı
Yaz çocuğum
Unutmak düş gibi
Okuduğum kitaplarda
Yazılan şarkılarda hep söylüyor
Kırılır hayat
Geçmişe bakınca şimdi dersin
Hadi
Hadi
Hadi
Hadi
Sıla Şarkıcı dinle
Sıla'nın uzun aradan sonra çıkaracağı albüme adını veren "Şarkıcı" şarkısına video klip çekildi.
Sarkıcı şiiri kimin, sözleri neler?
Şarkıcı albümü merakla beklenirken Şarkıcı şiirinin ve şarkısının kime ait olduğu da merak edilimeye başlandı. lk klip albümle aynı ismi taşıyan açılış parçası ‘Şarkıcı'ya ait. Sözleri Sıla Gençoğlu, müziği Gürsel Çelik imzası taşıyan ‘Şarkıcı'nın klibi Bedran Güzel yönetmenliğinde Kemerburgaz Kent Ormanları'nda çekildi. .
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