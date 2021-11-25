Sık sık kullandığımız bıçaklara nasıl bakım yapmalıyız?

Yemek yapmak için malzemeler ne kadar önemliyse bıçak da o kadar önemlidir. Bıçakla malzemeleri tek tek doğruyor ve onları yemek haline getiriyoruz. Peki sık sık kullandığımız bıçaklara nasıl bir bakım yapmalıyız? Bıçak satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Bıçaklar mutfağımızın olmazsa olmazlarından. Onlarla sebzelerimizi, meyvelerimizi, etlerimizi doğruyor yenilecek hale getiriyoruz. Onlara doğru bir bakım yaparak daha uzun süre kullanmamız mümkün. Peki doğru bakım nasıl yapılır? Doğru bıçak nasıl satın alınır?

Bıçak alırken bunlara dikkat edin

Mutfağınızda uzun süre dayanacak ve hep elinizin altında kullanacağınız bıçakları satın alırken öncelikle denemeniz gerekir. Çünkü her bıçağın görünüşü aynı olsa da sırt kalınlığı, ağırlığı ve uzunluğu birbirinden farklıdır. Bu yüzden kullanırken elinizin rahat bir şekilde kavrayabileceği bıçakları tercih etmeniz gerekir.

Set halinde satılan bıçakları almak çok da mantıklı değil. Onun yerine gerçekten işinize yarayacak iki üç çeşit bıçak çok daha iş görecektir. Çünkü setin içinden çıkan bıçakların birçoğu işinize pek de yaramayacak.

Satın alacağınız bıçağın paslanmaz çelikten yapılmış olmasına dikkat etmeniz gerekir. Paslanmaz çelikten yapılmayan bıçaklar zaman içerisinde oksijenle temas ederek paslanır. Hem yiyeceklerin tadını bozar hem de sağlığınız tehdit eder.

Bıçaklar doğru bir şekilde nasıl temizlenmeli?

Ahşap saplı bıçakları bulaşık makinesinde yıkamak çok büyük bir yanlıştır. Ahşap sudan etkilenen bir maddedir. Bulaşık makinesinde yıkanırsa suyla şişip zaman içerisinde çatlayacak ve bıçağınızın ömrü oldukça kısa olacaktır.

Lazer kesim bıçaklar bileylenmez. Eğer uzun ömürlü bir bıçak satın almak istiyorsanız lazer kesim bıçaklar sizler için doğru bir tercih olmayacaktır.

Çelikten yapılmamış bıçaklarınızın çabuk paslanmaması için yıkandıktan sonra mutlaka havlu bezle iyice kurulanması gerekir.

Bıçaklarınızı belirli aralıklarla bileyleterek kullanım ömürlerini uzatabilirsiniz.

Ahşap saplı bıçaklarınızı aktarlarda bulabileceğiniz bezir yağıyla ovarsanız ilk günkü görünümüne kavuşturabilirsiniz.

Bıçaklar kolay bir şekilde nasıl bilenir?

Gazete kağıdı veya bir kahve kupasıyla bıçaklarınızı bileyebilirsiniz. Bileylemek istediğiniz bıçağı gazete kağıdına veya kupa bardağın alt kısmına sürterek bıçaklarınızı keskin bir hale getirebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.