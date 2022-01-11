Sık sık kabızlık problemi yaşıyorsanız...

Vitaminlerin ve mineraller vücudumuz için çok faydalıdır. Bol bol vitamin ve mineral içeren sebzeler, meyveler, süt ve süt ürünleri tüketmemiz gerekir. Sizler için vücudumuzda potasyum eksikliği oluştuğunda ne gibi sorunlar yaşadığımızı araştırdık...



Muz, patates, yer elması ve avokado gibi birçok besinde bol miktarda bulunan potasyum vücudumuza birçok fayda sağlar. Potasyumun eksik olması durumunda ise birçok sorunla karşılaşırız.

Vücudumuzda potasyum eksikliği oluştuğunu nasıl anlayabiliriz?

Yorgun ve halsiz hissetme, potasyum eksikliğinin erken belirtileri arasındadır. Bu aralar halsizseniz, soğuk algınlığı, grip gibi bağışıklık sisteminizi yoran herhangi bir rahatsızlığa yakalanmadıysanız, günlük rutininizin dışına çıkmadıysanız fakat yine de halsiz ve yorgun hissediyorsanız vücudunuzda yeterli miktarda potasyum bulunmuyor olabilir. Çünkü potasyum, vücudumuzun enerji depolamasına yardımcı olur. Eksiklik oluşursa vücudumuz enerjiyi yiyeceklerden alsa da depolanmasını sağlayamayacağı için yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz.

Potasyum damarların sağlıklı bir şekilde çalışması için de çok etkilidir. Kaslarınızda güçsüzlük hissediyorsanız, kol ve bacaklarınız başta olmak üzere vücudunuzun farklı bölgelerinde kaslarınız kasılıyorsa, kramp giriyorsa potasyum eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

Potasyum damarların içerisinde oluşabilen plakaları engeller, bu sayede kanın damarlarda sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Potasyum eksikliği olduğunda ise kan damarda sağlıklı bir şekilde ilerleyemez, bu da güçsüzlük, kramp ve kasılmalare neden olur.

Eğer son yıllarda yüksek tansiyon problemi yaşamaya başladıysanız, tansiyonunuzu ölçtüğünüzde eskisine nazaran daha yüksek çıkıyorsa veya tansiyonunuzun yükseldiğine dair belirtileri vücudunuzda gözlemliyorsanız potasyum eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

Eğer ortada hiçbir neden yokken kalbiniz çarpmaya veya her zamankinden daha az çarpmaya başlarsa, kalp ritminiz yavaşlıyor veya hızlanıyorsa bunun nedeni potasyum eksikliği olabilir.

Ortada hiçbir sebep yokken kabızlık problemi yaşamaya başladıysanız ve bu durum sık tekrar ediyorsa vücudunuzda potasyum eksikliği olabilir.

Eğer son zamanlarda iştahsızlık problemi yaşıyorsanız ve bu durum 2 haftadan uzun süre devam ediyorsa potasyum eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

Saç dökülmesi, sivilce gibi cilt sorunları yaşamaya başladıysanız potasyum eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü potasyum kanın damarlarda rahat ve sağlıklı bir şekilde dolaşmasını sağlar. Bu da cilt sağlığını etkilemektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.