Sık sık dudaklarınız çatlıyorsa...

Dudak çatlaması dudağın kızarmasına, kurumasına, hassaslaşmasına, acımasına ve çatlamasına neden olur. Dudak çatlaması estetik görüntüyü bozduğu gibi kişiyi rahatsız ederek günlük hayatı olumsuz etkiler. Peki neden dudaklarımız çatlıyor? Dudak çatlamasına doğal bir çözüm var mı? Bu soruların cevapları haberimizde...



Çatlama, kızarıklık, kuruma hissi, hassaslaşma ve acı gibi belirtilerle dudaklarımız çatlar. Dudaklar çatlayınca yüzümüzdeki estetik görüntüyü bozar ve bize rahatsızlık hissi verir. Soğuk havaların gelmesiyle dudak çatlamasını çok daha fazla yaşamaya başladık. Fakat dudakların çatlamasının tek sorumlusu soğuk havalar değildir.

Dudaklarımız neden çatlıyor?

Dudak çatlamasının birden fazla sebebi olabilir. Genel olarak vücut susuz kalınca, yeterli miktarda su içilmediğinde, vücutta vitamin ve mineral eksikliği olduğunda, soğuk, sıcak veya kuru havaya maruz kalındığında, alerjiden kaynaklı, A vitamini fazlalığından kaynaklı, burundan değil ağızdan nefes alındığında, fazla miktarlarda asitli yiyecek tüketildiğinde, kimyasal kozmetik ürünler yüzünden ve kullanılan ilaçlarının yan etkileri yüzünden dudaklarımız çatlar.

Dudak çatlamasına doğal bir çözüm var mı?

Dudak çatlamasını evde doğal yöntemlerle geçirmek istiyorsanız sizlere birkaç önerimiz olacak.

Toz şeker - Toz şeker dudaklardaki ölü hücreleri uzaklaştırır ve ölü hücre oluşmasını önler. Bir tatlı kaşığı toz şekeri bir tatlı kaşığı balla karıştırıp dudaklarınıza sürün ve beş dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayıp temiz bir havlu yardımıyla nazikçe kurulayın.

Bal - Bal dudak dokularını güçlendirir. Organik balı dudaklarınızın tamamına sürün ve dudaklarınızı yalamadan on beş dakika boyunca bekletin. Ardından ılık suyla durulayıp temiz bir havlu yardımıyla kurulayın. Bu yöntemi günde üç defa uygulayabilirsiniz.

Salatalık - Salatalık sayesinde dudaklarınıza ihtiyacı olan nemi kazandırıp dudak çatlağını iyileştirebilirsiniz. Salatalığı dilimledikten sonra dudaklarınızın üzerine koyun ve on beş dakika boyunca bekletin. Daha sonra dudaklarınızı temizleyebilirsiniz.

Aloe vera - Aloe vera jelini dudaklarınıza sürüp gece boyu bekletirseniz çatlaklarınız kısa süre içerisinde yok olur.

Hindistan cevizi yağı - Hindistan cevizi yağını dudaklarınıza sürerseniz dudak çatlaklarınız iyileşecektir.

Süt ve gül yaprağı karışımı - Yarım su bardağı ılık sütün içerisinde bir avuç kadar gül yaprağı koyun ve yarım saat bekletin. Daha sonra gül yapraklarını sütten çıkarıp ezin ve lapa haline gelmesini sağlayın. Bu lapayı uyumadan önce dudaklarınıza sürün.

Su - Dudak çatlağının önüne geçmek ve oluşmuş çatlağın kısa sürede iyileşmesini sağlamak için vücudunuza nem kazandırmanız çok önemlidir. Günde 8-10 bardak su içerek vücudunuza gerekli nemi kazandırabilir ve vücut kuruluğundan kurtulabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.