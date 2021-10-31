Sık sık başınız dönüyorsa...

Kulak kristali kişide şiddetli baş dönmelerine neden olabiliyor. Kadınlarda daha fazla görülen bu hastalıkta kişiyi uykusundan uyandıracak kadar şiddetli ağrılar görülür. Peki kulak kristali kayması nedir? Kulak kristali neden kayar? Sizler için araştırdık...



İç kulağımızda yer alan ve vücut dengesini sağlayan yapılara kulak kristali deniyor. Kristaller iç kulağın içindeki üç ayrı denge kanalının içerisinde sıvı halde ve sabit bir şekilde yer alıyor. Travma sonrası yerinden oynayan yapılar beyni ve omur iliğini kötü etkiliyor. Kulak kristalleri hareket ettikçe çok ciddi sağlık problemlerine neden oluyor.

Kulak kristalleri neden yerinden oynar?

Kulak kristallerinin kaymasının nedeni tam olarak bilinmese de genel olarak meniere hastalığı, otoskleroz gibi kulak rahatsızlıkları, santral sinir sistemi hastalıkları ve iç kulak tümörleri gibi hastalıklardan dolayı olabilir. Kulak ve üst solunum yolu enfeksiyonu kulak kristali kaymasının başlıca nedenlerindendir. Ani boyun hareketleri ve beyin travması da kulak kristallerini yerinden oynatabilir.

Kulak kristallerinin yerinden oynadığı nasıl anlaşılır?

Kulak kristalleri yerinden oynadığında kişide ani baş dönmeleri, mide bulantısı, dengesizlik hissi oluşabilir. Ayrıca kulaktan yüze vuran kramplar, kulakta çınlama ve iltihaplı akıntı, yatar vaziyetteyken bile baş ağrısı ve mide bulantısı, görme problemleri, ayaktayken zeminin ayağının altından çekilmesi hissi oluşabilir. Rahatsızlık ilerlerse kalpte ritim bozukluğu, kan akışında hızlanma da görülebilir.

Kulak kristali kayması tedavi edilebilir mi?

Eğer kulaklarınızda kristal kayması olduğunu düşünüyorsanız hastanelerin kulak burun ve boğaz bölümüne başvurup uzman bir doktora muayene olmanız gerekir. Kulak burun boğaz doktoru size denge testi yaparak kulağınızdaki kristallerin kayıp kaymayacağını tespit edecektir. Kulak kristali kaymasında en sık uygulanan tedavi repozisyon manevralarıdır. Bu manevralar sayesinde kristaller tekrar asıl yerine gönderilir.

Kulak kristali kayması tedavi olduğu halde tekrarlar mı?

Kulak kristali kayması tekrarlayabilen bir rahatsızlıktır. Hastaların ilk sene içinde 1/3'ünde, ilk 5 sene içerisinde ise en az yarısında tekrar kulak kristali kayması atağı görülmektedir. Fakat bu korkulacak bir durum değildir. Genel olarak hastalık tekrar düzeltici manevralarla tedavi edilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.