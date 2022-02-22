Siirt'te deprem! Siirt'teki depremin şiddeti nedir? Siirt'teki depremde can ve mal kaybı oldu mu?

Merkez üssü Siirt - Koçlu olarak belirlenen 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem vatandaşlar tarafından hissedildi. Siirt'teki depremin şiddeti nedir? Siirt'teki depremde can ve mal kaybı oldu mu? Siirt son durum? Siirt deprem? İşte detaylar...