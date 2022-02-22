Siirt'te deprem! Siirt'teki depremin şiddeti nedir? Siirt'teki depremde can ve mal kaybı oldu mu?
Merkez üssü Siirt - Koçlu olarak belirlenen 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem vatandaşlar tarafından hissedildi. Siirt'teki depremin şiddeti nedir? Siirt'teki depremde can ve mal kaybı oldu mu? Siirt son durum? Siirt deprem? İşte detaylar...
2022-02-22 15:09:28
Kandilli Rasathanesi'nden alınan son bilgilere göre, Siirt'in Koçlu ilçesinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12:54'te merkez üssü Siirt Koçlu olan 3,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği 5.0 km olarak belirlendi. Yapılan incelemelere göre il genelinde maddi ve manevi bir kaybın olmadığını söyledi. Ancak yetkileler olası artçı depremlere karşı vatandaşları uyardı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SİİRT'TEKİ DEPREMİN DETAYLARI PAYLAŞTI
'SİİRT VALİLİĞİDE BİR AÇIKLAMA YAPTI'
Sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yapan Siirt Valiliğinin resmi hesabı, "Siirt Merkeze bağlı Koçlu köyünde saat: 12: 54'te 3,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmelerden bilgi verilecektir." dedi. .
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