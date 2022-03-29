Sihirli Annem Tuğçe kimdir? Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında? Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterini canlandıran Damla Ersubaşı'nın kim olduğu son zamanlarda oldukça fazla araştırılıyor. Damla Ersubaşı evliliği ve özel hayatı ile sık sık gündeme geliyordu. Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser ile 2016 yılında dünya evine girmişti. İşte genç oyuncunun hayatı ve biyografisi...

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterini canlandıran oyuncu Damla Ersubaşı'nın adı sık sık magazin dünyasında yer alıyor. Eşi ile evliliğine dair çarpıcı açıklamalar yapan Damla Ersubaşı ilk deva eşinden şiddet gördüğünü açıklamıştı.

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan, eşiyle yaşadığı sıkıntılı evlilikle sık sık gündeme gelen Damla Ersubaşı, Barış Muslu'nun sunduğu Beyin Dedektifi programında hayatının kırılma anlarını itiraf etti.

Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe kimdir?

Çovukların merakla takip ettiği Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterini Damla Ersubaşı canlandırmaktadır. Damla Ersubaşı dizideki performansının ardından pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Damla Ersubaşı kimdir?

Damla Ersubaşı kameralar karşısına küçük yaşlarda çıktı. 2003 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterini canlandıran oyuncu pek çok dizi ve filmde de rol almıştır.

Adını Sihirli Annem ile duyuran Damla Ersubaşı dana önce Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Yılan Hikayesi dizisinde Damla karakterini canlandıran oyuncu Meltem Cumbul, Çetin Tekindor gibi isimlerle çalışmıştır.

Oyunculuk kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Damla Ersubaşı ardından, Selena, Sır Kapısı, Aslı ile Kerem, Doktorlar, Arka Sokaklar gibi dizilerde oyunculuk yapmıştır.

Yaşının küçük olmasına rağmen yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken Damla Ersubaşı ilerleyen zamanlarda ekranlara ara verdi.

Damla Ersubaşı 2014 yılında vizyona giren ve sinema severler tarafından büyük ilgi görmüş olan Sabit Kanca adlı komedi filminde Zeliş karakterini canlandırmıştır.

Damla Ersubaşı 2016 yılında Mustafa Can Keser ile dünya evine girmiştir. Bu evlilikten iki çocuğu bulunan Damla Ersubaşı evliliğini sonlandırma kararı aldı.

Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser'le ikinci çocuğuna hamileyken boşanma kararı almıştı. Boşanma gerekçesi olarak şiddet gördüğünü ve aldatıldığını gösteren Ersubaşı, hızlı bir şekilde boşanmıştı.

Ersubaşı vermiş olduğu bir ropörtajında "Şuan baktığımda keşke 23 yaşında evlenmeseydim" sözleriyle en büyük pişmanlığını ifade etti.

Sihirli Annem nedir?

Sihirli Annem, 2003-2012 yılları arasında yayımlanan, Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk yapımı çocuk ve fantastik türdeki televizyon dizisidir. Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizi, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır. Dizi, 27 Şubat 2003 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başladı. 119. bölümün ardından 2006 yılında Star TV'ye geçti. 4 sezon yayımlandı ve 11 Nisan 2006 tarihinde ekrana gelen 131. bölümüyle sona erdi. 5 yıl aradan sonra 29 Nisan 2011'den itibaren tekrar Star TV'de yayımlanmaya başladı. 3 sezon daha yayımlandıktan sonra 10 Mart 2012 tarihinde yayımlanan 240. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etti. Toplam 7 sezondan oluşmaktadır. 2021 yılında Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen adlı dijital platformda kızının isteği üzerine tekrar Sihirli Annem ismiyle ve farklı oyuncularla baştan yayınlanmaktadır.

Dizi yayımlandığı ilk 2 sezon boyunca 36 kez 1. olarak büyük bir rekora imza atmıştır. 2004 yılında dizinin dergisi Doğan Egmont tarafından yayınlanmıştır. "En Yaratıcı Ürün-Marka Geliştirme" ödülü kazanmıştır. 30 Kasım 2011 tarihinde dizinin 200. bölümü yayımlandı. Google Zeitgeist'in açıkladığı oranlara göre 2011 yılında Google üzerinden en çok aranan Türk dizileri arasında ilk 10'da yer almıştır.

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