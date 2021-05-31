SİHA'lı operasyon: 3 PKK'lı etkisiz

Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı SİHA’lı operasyonla etkisiz hale getirildi. Yine bugün Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirilmişti.

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'lı operasyonla etkisiz hale getirildi. Yine bugün Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde sürüyor. terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor.

Son operasyonu Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Zap'ta tespit edilen 3 teröristin SİHA destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor" denilen paylaşımda "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek" vurgusu yapıldı.

Bugün sabah saatlerinde yine Irak'ın kuzeyinde bu kez Gara bölgesinde düzenlenen MİT destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.