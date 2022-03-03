SİHA'lar hakkında açıklamaları ile gündem olan Merdan Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ ne söyledi?

Bayraktar SİHA'ları hakkında yaptığı açıklama ile gündem olan Merdan Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ nerelidir, nerede doğmuştur, hangi yerlerde çalışmıştır? Merdan Yanardağ SİHA'lar hakkında ne söyledi? Tele1 TV'nin sahibi kimdir? İşte detaylar...

MERDAN YANARDAĞ KİMDİR?

Merdan Yanardağ, 1959 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta, lise ve üniversite öğretimini İstanbul'da tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” alanında yüksek lisans (master) yapmıştır. Bir süre akademik hayatı devam eden Yanardağ, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sosyoloji doktorasını tamamlamıştır. Öğrencilik hayatı 1970'lerin ideoloji çatışmalar döneminde geçmiştir. Gençlik örgütlerinde görev alan Yanardağ, Siyasal mücadele içinde aktif şekilde yer almıştır.

Üniversite son sınıf öğrencisiyken 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra tutuklanmıştır. Ergenekon Davası kapsamında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Yanardağ, çıkarıldığı mahkemece "Ergenekon silahlı terör örgütüne üye olmak ve Hükûmeti yıkmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı, 10 Mart 2014 tarihinde ise Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.

Gazetecilik kariyerine 1985 yılında Günaydın gazetesinde başlayan Yanardağ, ardından sırasıyla Sabah, Hürriyet, Güneş, Gündem (kurucu) ve Aydınlık (kurucu) gazetelerinde muhabir, editör, Haber Müdürü, Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Koordinatörü olarak çalıştı. Kurucuları arasında bulunduğu haftalık 'Söz' dergisinde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

MERDAN YANARDAĞ'IN GÜNDEM OLAN SİHA AÇIKLAMASI NEDİR?

TELE1 TV'nin sahibi Merdan Yanardağ canlı yayında Türk SİHA'larını oyuncağa benzeterek, "Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor" dedi.

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