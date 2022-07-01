Sigara içenler yeni bir zam haberi ile sarsıldı. Sigaraya zam mı yapıldı? Sigaraya zam mı geldi? Hangi sigaralara zam geldi? 1 Temmuz'da hangi sigara markalarına zam yapıldı? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş sosyal medyadan yaptığı açıklama ile sigaraya 2 TL zam geldiğini iddia etti. İşte sigara zamlarına dair detaylar...

Sigara içenler yeni bir zam haberi ile sarsıldı. Sigaraya zam mı yapıldı? Sigaraya zam mı geldi? Hangi sigaralara zam geldi? 1 Temmuz'da hangi sigara markalarına zam yapıldı? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş sosyal medyadan yaptığı açıklama ile sigaraya 2 TL zam geldiğini iddia etti. İşte sigara zamlarına dair detaylar...

Sigaraya zam mı yapıldı?

Sigara tiryakilerini üzen bir gelişme daha yaşandı. Sigaraya geçtiğimiz aylar peş peşe zam gelmişti. 1 Temmuz'da sigaraya bir zam daha geldiği duyuruldu.

Sigaraya zam mı geldi?

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş "Sigaraya 2 lira zam geldi" açıklamasında bulundu.

Sigaraya ne kadar zam geldi?

1 Temmuz'da duyurulan zam ile sigaraya 2 TL zam yapıldığı iddia edildi.

Hangi sigaralara zam geldi?

JTİ sigara grubuna 2 TL zam geldi. İşte zamlı fiyatlar;

Tütün Bağımlılığı Nedir?

İçerisinde 4000'den fazla kimyasal madde bulunduran sigaranın, e-sigaranın, nargilenin, piponun, ısıtılmış tütün ürünlerinin içilmesi veya dumanlarının solunması zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturur. Önüne geçilebilir en önemli ölüm sebeplerinden biri olan bu tütün ürünlerinin içerisinde yer alan ve bağımlılık yapan madde nikotindir. Tütün bağımlılığı; beyinin yapısını ve fonksiyonlarını kalıcı olarak değiştiren ve kişinin önüne geçemediği tekrarlayan tütün kullanımına neden olan bir beyin hastalığıdır. Kişiler tütün kullanımlarından dolayı sorun yaşamalarına rağmen bu ürünleri kullanmaya devam ederler. Tütün bağımlılığı kişide önemli fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları açmaktadır ve tütün bağımlılığının mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. .