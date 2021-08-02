Sigaraya zam mı yapıldı? 2021 sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya zam geldi mi? 2021 sigara fiyatları ne kadar oldu? Ülkemizde sigaraya karşı savaş başlatılmış ve sigara tüketimi belirgin bir düşüş göstermiştir. Sigara bağımlıları sigaraya zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Temmuz Aralık döneminde alkol ve sigara ürünlerinin ÖTV artışından muaf tutulduğu bildirildi. Peki 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 2021 sigara fiyatları...

Sigaraya zam geldi mi? 2021 sigara fiyatları ne kadar oldu? Ülkemizde sigaraya karşı savaş başlatılmış ve sigara tüketimi belirgin bir düşüş göstermiştir. Sigara bağımlıları sigaraya zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Temmuz Aralık döneminde alkol ve sigara ürünlerinin ÖTV artışından muaf tutulduğu bildirildi. Peki 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 2021 sigara fiyatları...

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre erkeklerin %30, kadınların %12'sinin ölüm nedenidir. Ülkemizde son yıllarsa sigaraya karşı topyekün bir mücadele başlatıldı. Kapalı alanlarda sigara tüketimine yasak getirildi. Kamusal alanlarda da sigara içmenin yasak olduğu ülkemizde sigara tüketimi belirgin seviyede düşmüştür. Sigara karşıtı yasaklar sonuç vermiş, 2008-2013 yıllar arasında içicilik %13,4 azalmıştır. Buna rağmen ülkemizde ne yazık ki yüz binlerce sigara tiryakisi bulunuyor. Sigara tiryakileri de sigaraya zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki 2021 sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya zam geldi mi?

Sigara tiryakilerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle beraber Temmuz Aralık döneminde alkol ve sigara ürünlerinin ÖTV artışından muaf tutulduğu bildirildi. Bu doğrultuda 2021 yılı Temmuz ayı itibariyle sigara fiyatlarında fiyat artışı gerçekleşmedi. Alkollü içki ve sigarada 2021 yılının ikinci altı ayında vergi artışı olmayacak.

2021 sigara fiyatları ne kadar oldu?

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

LD: 14 TL vPall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Türkiye sigara verileri

2006 verilerine göre Türkiye'de 18 yaş üstü vatandaşlarda sigara içme oranı, erkeklerde %50,6, kadınlarda %16,6, ortalama %33,3'dür. 25-44 yaşları arasında kişilerde içicilik daha yoğundur.

2015 yılı OECD raporlarına göre Türkiye dünyada en fazla sigara içen 11. ülkedir. Erkeklerde %37,3, kadınlarda %10,7 ortalama %23,8 sigara içicisi bulunur. Türkiye'de 3,9 milyon kadın, 10,6 milyon erkek, toplam da yaklaşık 15 milyon kişi her gün sigara içmektedir.

2016 sigara içme oranları, %24 ile dünyada 10. sıradadır.

1997 yılında sigara içiciliği erkeklerde %42'nin üzerinde, kadınlarda ise %10'nun altındadır. 1997-2010 arasında erkeklerde yılda %1,33 azalmış, kadınlarda herhangi bir azalma görülmemiştir.

Türkiye'de 2008 verilerine göre 13-15 yaşındaki erkeklerde sigara içme oranı %11,1, kızlarda %4,4, ortalama %8,4 olarak belirlenmiştir. Sigaraya başlama yaşı genelde 13-17 arasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.