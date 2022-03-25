Sigaraya zam mı gelecek? 2 Nisan sigara zamlanacak mı? Hangi sigaralara zam yapılacak? Sigaraya ne zaman zam gelecek?

Sigaraya zam mı gelecek? 2 Nisan sigara zamlanacak mı? Hangi sigaralara zam yapılacak? Sigara tiryakilerini ilgilendiren bir son dakika duyurusu daha geldi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş geçtiğimiz haftalarda sigaraya zam geleceğini duyurmasının ardından Philip Morris grubu sigaralarına zam gelmişti. Aybaş sigaraya yeni zamların gelebileceğini iddia etti. Bu açıklamanın ardından Sigaraya ne zaman zam gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. 2 Nisan sigaraya zam mı geldi? İşte 2022 Sigara zammına dair gelişmeler ve marka marka sigara fiyatları güncel listesi...

Ülkemizde son zamanlarda sigarayla savaşa karşı büyük bir savaş başlatıldı. Ancak ne yazık ki bu savaşta sigra tüketimine karşı istenen başarı tam anlamıyla sağlanamadı. Ülkemizde sigara ve tütün ürünleri kullananların sayısı oldukça fazla. Sigara tiryakileri sigaray gelecek zamları endişe ile karşılarken bir zam duyurusu daha geldi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş TELE 1'e yaptığı açıklamalarda sigaraya ve alkollü içeceklere zam yapılacağını iddia etti.

Sigaraya zam mı gelecek?

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş son dakika açıklamasında sigaraya zam geleceğini duyurdu. Aybaş açıklamasında yapılan son 2 liralık zammın ardından içki ile birlikte sigaraya yeni bir zammın daha geleceğini belirtti.

2 Nisan sigara zamlanacak mı?

Özgür Aybaş sigara tiryakilerini endişelendiren açıklaması şöyle: "Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek. Alkole de yüzde 10-15'lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı'nın girişinde, Nisan ayının 2'si gibi gelmesini bekliyoruz."

Imperial Tobacco ve Philip Morris grububa zam gelmişti

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara Imperial Tobacco grubunun sigaraya 2 TL zam yaptığını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda Philip Morris grubu sigarlarına da zam gelmişti. Philip Morris sigaralarının en ucuz sigarası gelen zamla birlikte 23,50 TL olmuştu.

Güncel Sigara fiyatları güncel listesi?

PHILIP MORRIS

Marlboro Edge: 25,00 lira

Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 lira

Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 lira

Marlboro Red/Touch: 27,00 lira

Parliament: 27,50 lira

Parliament Midnight Blue: 26,50 lira

Murattı: 25,00 lira

Murattı Blu: 24,00 lira

Lark: 24,00 lira

Chesterfield: 23,50 lira

L&M: 23,50 lira

Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 lira

Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 lira

Kent: Blue, Grey, White: 23,00 lira

Kent Slims: Black, Grey: 25,00 lira

Tekel 2000: 21, 50 lira

Tekel 2001: 21,50 lira

Viceroy: 22,00 lira

Pall Mall: 22,00 lira

Samsun: 22,00 lira

Maltepe: 22,00 lira

Rothmans: 21,50 lira

IMPERIAL TOBACCO

Davidoff Slims: 25,00 lira

Davidof: 25,00 lira

Davidof C Line Blue: 22,00 lira

Bianca: 23,00 lira

Polo:21,50

West: 21,00 lira

West Grey SL: 22,00 lira

Imperial Classic Red SL: 22,00 lira

JTI

Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22,00 lira

Winston: Slender: 22,00 lira

Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22,00 lira

Winston: Xsence Black&Gray: 24,00 lira

Winston: 23,00 lira

Camel Slender: 21,50 lira

Camel: 22,00 lira

LD: 21,50 lira

Monte Carlo Slender: 21,50 lira

Monte Carlo: 21,50 lira

Sigarayı nasıl bırakabilirm?

Sigarayı bırakmak için ücretsiz hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine başvurabilir, 115 YEDAM Danışma hattından destek alabilirsiniz. YEDAM Danışma Hattındaki çağrılar, alanda uzman kişiler tarafından cevaplandırılmaktadır. Bağımlılık ve bırakma süreci hakkında aklınıza takılan soruları sorabilir, süreçle ilgili uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz. Sabah 09.00 ile gece 00.00 arasında hizmet veren danışma hattımız; bağımlı kişilere, ailelerine ve bağımlılık hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese destek vermektedir.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) 15 yaş üzeri tütün bağımlısı (sigara, nargile, e sigara, IQOS) olan kişilere ücretsiz ayaktan rehabilitasyon desteği vermektedir. Alanında uzman psikologlar tarafından tütün bağımlılığı şiddetiniz saptanarak müdahaleler yapılmaktadır. Tütünü bırakmadan önce, bırakma aşamasında ve bıraktıktan sonraki süreçlerde YEDAM'dan psikolojik destek alabilirsiniz.

Talebiniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda destek alabilmeniz için ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapılmaktadır. .