Sigaraya zam mı gelecek? 2 Nisan sigara zamlanacak mı? Hangi sigaralara zam yapılacak? Sigaraya ne zaman zam gelecek?
Sigaraya zam mı gelecek? 2 Nisan sigara zamlanacak mı? Hangi sigaralara zam yapılacak? Sigara tiryakilerini ilgilendiren bir son dakika duyurusu daha geldi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş geçtiğimiz haftalarda sigaraya zam geleceğini duyurmasının ardından Philip Morris grubu sigaralarına zam gelmişti. Aybaş sigaraya yeni zamların gelebileceğini iddia etti. Bu açıklamanın ardından Sigaraya ne zaman zam gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. 2 Nisan sigaraya zam mı geldi? İşte 2022 Sigara zammına dair gelişmeler ve marka marka sigara fiyatları güncel listesi...
2022-03-25 14:38:47
Ülkemizde son zamanlarda sigarayla savaşa karşı büyük bir savaş başlatıldı. Ancak ne yazık ki bu savaşta sigra tüketimine karşı istenen başarı tam anlamıyla sağlanamadı. Ülkemizde sigara ve tütün ürünleri kullananların sayısı oldukça fazla. Sigara tiryakileri sigaray gelecek zamları endişe ile karşılarken bir zam duyurusu daha geldi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş TELE 1'e yaptığı açıklamalarda sigaraya ve alkollü içeceklere zam yapılacağını iddia etti.
Sigaraya zam mı gelecek?
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş son dakika açıklamasında sigaraya zam geleceğini duyurdu. Aybaş açıklamasında yapılan son 2 liralık zammın ardından içki ile birlikte sigaraya yeni bir zammın daha geleceğini belirtti.
2 Nisan sigara zamlanacak mı?
Özgür Aybaş sigara tiryakilerini endişelendiren açıklaması şöyle: "Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek. Alkole de yüzde 10-15'lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı'nın girişinde, Nisan ayının 2'si gibi gelmesini bekliyoruz."
Imperial Tobacco ve Philip Morris grububa zam gelmişti
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara Imperial Tobacco grubunun sigaraya 2 TL zam yaptığını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda Philip Morris grubu sigarlarına da zam gelmişti. Philip Morris sigaralarının en ucuz sigarası gelen zamla birlikte 23,50 TL olmuştu.
Güncel Sigara fiyatları güncel listesi?
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 25,00 lira
Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 lira
Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 lira
Marlboro Red/Touch: 27,00 lira
Parliament: 27,50 lira
Parliament Midnight Blue: 26,50 lira
Murattı: 25,00 lira
Murattı Blu: 24,00 lira
Lark: 24,00 lira
Chesterfield: 23,50 lira
L&M: 23,50 lira
Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 lira
Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 lira
Kent: Blue, Grey, White: 23,00 lira
Kent Slims: Black, Grey: 25,00 lira
Tekel 2000: 21, 50 lira
Tekel 2001: 21,50 lira
Viceroy: 22,00 lira
Pall Mall: 22,00 lira
Samsun: 22,00 lira
Maltepe: 22,00 lira
Rothmans: 21,50 lira
IMPERIAL TOBACCO
Davidoff Slims: 25,00 lira
Davidof: 25,00 lira
Davidof C Line Blue: 22,00 lira
Bianca: 23,00 lira
Polo:21,50
West: 21,00 lira
West Grey SL: 22,00 lira
Imperial Classic Red SL: 22,00 lira
JTI
Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22,00 lira
Winston: Slender: 22,00 lira
Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22,00 lira
Winston: Xsence Black&Gray: 24,00 lira
Winston: 23,00 lira
Camel Slender: 21,50 lira
Camel: 22,00 lira
LD: 21,50 lira
Monte Carlo Slender: 21,50 lira
Monte Carlo: 21,50 lira
Sigarayı nasıl bırakabilirm?
Sigarayı bırakmak için ücretsiz hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine başvurabilir, 115 YEDAM Danışma hattından destek alabilirsiniz. YEDAM Danışma Hattındaki çağrılar, alanda uzman kişiler tarafından cevaplandırılmaktadır. Bağımlılık ve bırakma süreci hakkında aklınıza takılan soruları sorabilir, süreçle ilgili uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz. Sabah 09.00 ile gece 00.00 arasında hizmet veren danışma hattımız; bağımlı kişilere, ailelerine ve bağımlılık hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese destek vermektedir.
Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) 15 yaş üzeri tütün bağımlısı (sigara, nargile, e sigara, IQOS) olan kişilere ücretsiz ayaktan rehabilitasyon desteği vermektedir. Alanında uzman psikologlar tarafından tütün bağımlılığı şiddetiniz saptanarak müdahaleler yapılmaktadır. Tütünü bırakmadan önce, bırakma aşamasında ve bıraktıktan sonraki süreçlerde YEDAM'dan psikolojik destek alabilirsiniz.
Talebiniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda destek alabilmeniz için ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapılmaktadır. .
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