Sigaraya zam mı geldi? 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara fiyatları listesi 2021

Sigara fiyatları listesi 2021 | Sigaraya zam mı geldi? 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? Ülkemizde sigaraya karşı son yıllarda büyük bir savaş başlatılmış durumda. Buna rağmen maalesef ülkemizde binlerce kişi sigara içmeye devam ediyor. Sigara tiryakileri bir yandan sigarayı bırakmak isterken bir yandan sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Sigaraya yapılan zamlar da sigara tiryakilerini sigara içmekten koparamıyor. Peki 4 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi? Hangi sigaraya ne kadar zam geldi?

Sigara fiyatları listesi 2021 | Sigaraya zam mı geldi? 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? Ülkemizde sigaraya karşı son yıllarda büyük bir savaş başlatılmış durumda. Buna rağmen maalesef ülkemizde binlerce kişi sigara içmeye devam ediyor. Sigara tiryakileri bir yandan sigarayı bırakmak isterken bir yandan sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Sigaraya yapılan zamlar da sigara tiryakilerini sigara içmekten koparamıyor. Peki 4 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi? Hangi sigaraya ne kadar zam geldi?

Kişisel sağlığı ve toplumsal sağlığı gözeterek ülkemizde sigaraya karşı savaş başlatılmış durumda. Kapalı ortamlarda ve kamusal alanlarda sigara içilmesi yasaklandı. Yasakların daha da genişlerilmesi düşünülüyor. Ancak yasaklara rağmen sigara kullanımı artarak devam ediyor. Sigara üretcisi 6 tütün şirketinin cirosu, Türkiye milli gelirinin yüzde 42'sine denk gelmesi sigara satışlarının dünyada ne durumda olduğunu en net şekilde bizlere gösteriyor. Buna rağmen vatandaşlar sigara tükletimine ne yazık ki devam ediyor.

Sigaraya zam mı geldi?

Sosyal medya platformlarında 4 Ekim 2021 günü sigara fiyatlarına zam yapıldığı iddia edilmeye bailandı. Sigara tiryakileri yeni fiyat listesini kendi hesaplarından paylaşmaya başladı. Philip Morris ürünlerine birer tl zam geldiği iddia edilmiştir.

2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre sigara fiyatları 4 Ekim 2021'de aşağıdaki gibi olmuştur.

İşte 2021 sigara fiyat listesi

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

LD: 14 TL vPall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.