Sigaraya 8 TL zam mı geldi? Zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam gelecek?

'Sigaraya 8 TL zam mı geldi?' sorusu sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılarını ilgilendiren zam haberi, sık araştırılmaya başlandı. Peki zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam gelecek? Sigara fiyatlarına ne zaman zam uygulanacak? İşte merak edilen detaylar...

"Sigaraya 8 TL zam mı geldi?" sorusu sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılarını ilgilendiren zam haberi, sık araştırılmaya başlandı. Peki zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam gelecek? Sigara fiyatlarına ne zaman zam uygulanacak? İşte merak edilen detaylar...

Sigaraya 8 TL zam mı geldi?

Sigara fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. Markalara göre değişiklik gösteren fiyatlara yüzdelik oranda zam yapılacak. Dolayısıyla her marka sigarada artış oranı farklı olacak.

Zam sonrasında 2 TL ila 9 TL arasında,sigara markalarına göre, fiyat artışı yaşanacak. Henüz oran netleşmedi.

Zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

Yapılacak olan zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 25,50 TL ve en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.

Sigaraya ne kadar zam gelecek?

Geçtiğimiz aylarda sigaraya yüzde 10 ÖTV zammı yapıldı. En ucuz sigaradan en pahalı sigaraya kadar bütün gruplarda zam uygulanmış oldu.

Yüzdelik orana göre en düşük zam 1,69 TL olurken, en yüksek 8 TL olmuştu.

Şimdilik zam oranları belli olmasa da 2 ila 9 TL arasında zam uygulanması bekleniyor. .