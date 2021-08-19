Sigara zamlandı mı? 2021 sigara fiyatları ne oldu?

Son dönemlerde birçok kişi tarafından araştırılan konuların başında gelen sigaraya zam geldi mi? sorusu oldukça popüler olan soruların başında gelmektedir. Özellikle Temmuz ve Aralık ayı için açıklananan ÖTV artışı ile gözler sigara ve alkol fiyatlarına çevrildi. Son dönemlerde yapılan fiyat artışı ile oldukça yükselen sigara fiyatları, birçok kişiyi tütün kullanımına itmiş, birçok kişi de sigara içmeyi bırakmıştı. Peki yeni dönemde sigaraya zam var mı? 2021 yılı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Son dönemlerde birçok kişi tarafından araştırılan konuların başında gelen sigaraya zam geldi mi? sorusu oldukça popüler olan soruların başında gelmektedir. Özellikle Temmuz ve Aralık ayı için açıklananan ÖTV artışı ile gözler sigara ve alkol fiyatlarına çevrildi. Son dönemlerde yapılan fiyat artışı ile oldukça yükselen sigara fiyatları, birçok kişiyi tütün kullanımına itmiş, birçok kişi de sigara içmeyi bırakmıştı. Peki yeni dönemde sigaraya zam var mı? 2021 yılı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara tiryakilerinin son dönemlerde oldukça merak ettiği konuların başında gelen sigara fiyatları, Temmuz-Aralık dönemi ÖTV artışı ile tekrar gündeme geldi. Son yıllarda yapılan zamlar ile fiyatları oldukça yükselen sigaralara, rağbet günden güne azalmaktadır. Fakat buna rağmen ciddi bir oranda sigara tüketicisi fiyatı her ne kadar artsada sigara tüketimene devam etmektedir. Bu noktada tüketicilerin en çok ilgilendiği konu olan sigara zammı ile ilgili detaylar ÖTV artışı ile şekillenmiş oldu. İşte tüm detayları ile sigaraya zam yapıldı mı? sorusunun cevabı…

2021 yılında sigaraya zam yapıldı mı?

Açıklanan Temmuz-Aralık ÖTV artışı ile birlikte, sigaraya yapılacak zamlar da oldukça merak konusu oldu. Fakat Cumhurbaşkanlığı tarafından sunulan ve Resmi Gazete'de yayımlanan bildiriye göre Temmuz ve Aralık döneminde sigara ve alkol ürünlerinin ÖTV'de yaşanan artıştan muaf tutulacağı bildirildi. Bu durum alkol ve sigara fiyatlarının yılın sonuna kadar aynı fiyatta kalacağını göstermektedir.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 4137 sayılı kararnamede şunlar yazmaktadır: “6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve vergi tutarları hakkında, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaz.”

2021 yılı sigara fiyatları ne kadar?

ÖTV artışı ile birlikte sigaralara herhangi bir zam yapılmadı. Sigara fiyatları bir önceki dönem ile aynı fiyattan işlem görmektedir. İşte bazı sigara fiyatları;

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

LD: 14 TL vPall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Türkiyede sigara kullanım oranı nedir?

Çeşitli yıllardan alınan verilere göre Türkiye'de sigara kullanımı hayli yüksektir. 2006 yılında yapılan bir araştırma sonucunda Türkiye'de 18 yaş üstü sigara kullanımı erkeklerde %50,6 iken kadınlarda bu oran %16,6'dır. Genel ortlama ise %33,3 olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra özellikle 25-44 yaş aralığında sigara kullanımı oldukça yaygındır.

2015 yılında yayımlanan OECD raporlarına göre ise Türkiye sigara kullanımı ile Dünya'da 11.sırada yer almaktadır.

2016 yılında yayımlanan verilere göre ise %24'lük bir oran ile Türkiye sigara kullanımında dünyada 10.sırada yer almaktadır.

Çocuk yaştada sigara tüketimin sık görüldüğü Türkiye'de, 2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre sigara tüketimi 13-15 yaş arası erkeklerde %11,1 kızlarda şse %4,4 oranındadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.