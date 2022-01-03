Sigara ve alkolde ÖTV zammı
Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.
2022-01-03 14:46:25
Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.
Son 5 yıl itibarıyla sigara ve alkollü içecekler grubunun enflasyon sepetindeki ağırlıkları şu şekilde:
2017 - Yüzde 5,87
2018 - Yüzde 5,14
2019 - Yüzde 4,23
2020 - Yüzde 6,06
2021 - Yüzde 4,88
Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda yer alan ürünlerin ayrı ayrı enflasyondaki ağırlıkları ise şöyle:
Rakı - Yüzde 0,1065
Viski - Yüzde 0,0209
Şarap - Yüzde 0,0264
Bira - Yüzde 0,1572
Sigaralar - Yüzde 4,5656
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)