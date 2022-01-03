DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sigaraya ne kadar zam geldi? 2022 zamdan sonra sigara fiyatları
Erdoğan'dan sürpriz Suudi Arabistan açıklaması
CHP'den Abdulkadir Selvi'ye 'zincir ve kilit' tepkisi
Kiraya ne kadar zam geldi? 2022 kira artış oranları belirlendi
Merkez Bankası 4. müdahelenin miktarını açıkladı
2022 yılı 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil 15 tatil? Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları
Sigara ve alkolde ÖTV zammı
2022 sigara zam | Sigaraya zam mı geldi? 'Sigaraya 3 TL zam gelecek' iddiası
Ankara namaz vakitleri nelerdir?
Aylara göre Türkiye’nin ihracat rakamları
Sigaraya zam mı geldi? 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu?
Yüksek Hızlı Tren (YTH) biletlerine zam
2022 YHT bilet fiyatları | Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatı ne kadar?
Çocukken kaçırılan Çinli, çizdiği harita sayesinde 33 yıl sonra ailesine kavuştu
Husiler, BAE askeri kargo gemisine el koydu

TIMETURK / GENEL / Sigara ve alkolde ÖTV zammı

Sigara ve alkolde ÖTV zammı

Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.

52 Dakika Önce
2022-01-03 14:46:25
Sigara ve alkolde ÖTV zammı

Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.

Son 5 yıl itibarıyla sigara ve alkollü içecekler grubunun enflasyon sepetindeki ağırlıkları şu şekilde:

2017 - Yüzde 5,87

2018 - Yüzde 5,14

2019 - Yüzde 4,23

2020 - Yüzde 6,06

2021 - Yüzde 4,88

Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda yer alan ürünlerin ayrı ayrı enflasyondaki ağırlıkları ise şöyle:

Rakı - Yüzde 0,1065

Viski - Yüzde 0,0209

Şarap - Yüzde 0,0264

Bira - Yüzde 0,1572

Sigaralar - Yüzde 4,5656

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş