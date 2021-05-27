Sigara fiyatları 2021 listesi | Sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam mı geldi?

Sigara fiyatları 2021 listesi | Sigaraya kullanımına karşı ülkemizde büyük bir mücadele başlatılmasına rağmen maalesef ülkemizde milyonlarca sigara tiryakisi halen sigara içmeye devam ediyor. Sigara tiryakileri şu sıralar 2021 sigara fiyatları listesinin sürekli güncellenmesinden şikayetçi. Sigara fiyatlarına zam geleceği haberleri de sigara tiryakilerini endişelendiriyor. Peki 2021 sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi? İşte sigara tiryakilerini yakından ilgilendiren 2021 sigara fiyatları güncel listesi...

2021 sigara fiyatları listesi sigara tiryakilerinin yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Peki Sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam mı geldi?

Sigara fiyatları 2021 listesi | Sigaraya kullanımına karşı ülkemizde büyük bir mücadele başlatılmasına rağmen maalesef ülkemizde milyonlarca sigara tiryakisi halen sigara içmeye devam ediyor. Sigara tiryakileri şu sıralar 2021 sigara fiyatları listesinin sürekli güncellenmesinden şikayetçi. Sigara fiyatlarına zam geleceği haberleri de sigara tiryakilerini endişelendiriyor. Peki 2021 sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi? İşte sigara tiryakilerini yakından ilgilendiren 2021 sigara fiyatları güncel listesi...

2021 sigara fiyatları listesi

Ülkemizde sigaraya karşı amansız bir mücadeley girildi. Yeşil Ay gibi sivil toplum kuruluşlarının desteği ile sigara kullanımının azaltılması toplum sağlığının yükseltilmesi amaçlandı. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıllarda sigaranın kamusal alanlarda ve kapalı mekanlarda kullanımı yasaklandı. Böyle olunca da sigara kulalnımı bir miktar azaldı. Ancak tüm bu mücadelelere rağmen sigaradan vazgeçemeyen kullanıcılar sigaraya zam haberlerinden sonra 2021 yılı sigara fiyatlarını araştırıyor.

İŞTE 2021 SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

Sigara fiyatlarına zam geleceği iddiaları üzerine sigara tiryakileri 2021 sigara fiyatları listesine bakıyor. İşte güncel olarak 2021 sigara fiyatları listesi;

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

6 ŞİRKETİN CİROSU TÜRKİYE'NİN MİLLİ GELİRİNİN YÜZDE 42'Sİ

Sigara üretcisi 6 tütün şirketinin cirosu, Türkiye milli gelirinin yüzde 42'sine denk gelmesi sigara satışlarının dünyada ne durumda olduğunu en net şekilde bizlere gösteriyor.

TÜRKİYE SİGARA KULLANIMI İSTATİSTİKLERİ

2015 yılı OECD raporlarına göre Türkiye dünyada en fazla sigara içen 11. ülkedir. Erkeklerde %37,3, kadınlarda %10,7 ortalama %23,8 sigara içicisi bulunur. Türkiye'de 3,9 milyon kadın, 10,6 milyon erkek, toplam da yaklaşık 15 milyon kişi her gün sigara içmektedir.

2016 sigara içme oranları, %24 ile dünya da 10. sıradadır.

Türkiye'de her yıl 83 bin 100 kişi sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirirken 252 bin çocuk ve 14,5 milyon yetişkin tütün ürünü kullanıyor. Tütün ürünü kullanımının çocuklardaki oranı ise oğlanlarda yüzde 10.2, kızlarda yüzde 5.3.

SİGARAYI BIRAKMAK İSTİYORSANIZ ALO 171'İ ARAYIN

Sigarayı bırakmak isteyenlere seslenen Uzmanlar, “Sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı olmak amacıyla ‘Sigara Bırakma Danışma Hattı' ALO 171'i arayarak polikliniklerimize başvurabilir. Görüşmeler sonrasında kişiye özel, davranışsal tedavi veya ilaç tedavisi planlanıp süreç hasta-hekim işbirliğinde izlemlerle yürütülmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.